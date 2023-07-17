加值銷魂系列爽翻天！異國閨蜜聯手吸「金」　老司機排隊等3P

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區一名36歲黃姓女子，與越南籍33歲阮姓女子為閨蜜好友，2人因缺錢花用，在中和中正路租套房從事賣淫工作，為了吸引更多男客上門消費，不但提供各種加值服務，還可以預約3P服務。警方日前接獲線報，持搜索票破門，順利逮捕黃女及逾期居留的阮女，並在現場查獲不法所的20多萬元。

▲警方破門時，黃女躲在床上不應門。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，黃女與阮女認識1年多，彼此都認為個性相合，2人就成為閨蜜。但黃女因之前花用過大，欠下大筆債務，又無一技之長，本月（7）初租下套房靠肉體賺錢。而原本在工廠工作的阮女，認為所賺不多就要回國，決定逾其居留跟著黃女下海賣淫，並由黃女在各大論壇及網站，張貼色情廣告攬客。

▲黃女（前）與阮女（後）兩人為閨蜜，共同租下套房賣淫。（圖／記者陸運陞翻攝）

為了能多招攬客人，除了每小時2500全套服務外，還可加值500至1000元不等費用，提供口爆等各種服務，如客人願意多花錢，還可以與黃女、阮女一起3P，由2人均分所賺的金額，也共同分擔套房等開銷；消費的客人聞風前來，短短的2個禮拜，黃女及阮女都賺到10萬多元。

警方表示，日前接獲線報，並於前天（15日）晚間6時許，持搜索票前往中正路套房，警方拍門時，黃女故意不應門，在警方強勢攻堅進入，黃女怕得躲在床上，循線又在其他房內找到阮女，2人皆坦承賣淫，警方分別在2人房內，查獲不法所得共20多萬元，訊後，警方依妨害風化、入出國及移民法偵辦。

▲警方持搜索票上門，黃女不回應下，警方強制破門進入。（圖／記者陸運陞翻攝）

中和警方表示，將持續加強取締性交易之不法行為，展現掃蕩色情之鐵腕決心，以淨化治安，提供市民良好的生活環境。