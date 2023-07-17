韓地下道滅頂早有預兆　55歲駕駛「逆向狂按喇叭」要眾人倒車快逃

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓忠清北道清州市五松地下道15日因河水暴漲而淹水，導致1輛公車在內有十多輛車滅頂，釀成13條人命悲劇。韓媒稱，消防當局早在40分鐘前就接獲河水氾濫通報，但政府單位並未採取任何措施。一名55歲汽車駕駛表示，他感覺只差1分鐘就會喪命，所以立刻掉頭逆向駛出，一邊大喊提醒大家「快倒車，淹水了！」

▲五松邑宮坪第2地下道15日上午遭洪水泥流灌爆，消防當局16日晚間仍在進行排水搜救作業。（圖／CFP）

根據韓聯社報導，南韓清州的55歲居民具敏哲（音）驚險逃出五松地下道13死悲劇現場，他受訪時表示，15日上午8點半左右他開車剛進入地下道，就發現前方有一輛公車在閃警示燈，他下車查看發現前方已有水坑，他重新回到車上時，水已經淹到公車的後輪，他警覺到危險立刻掉頭。而這輛公車就是後來慘遭滅頂而釀成5人死亡的747路急行公車。

오송 지하차도에서 역주행 해서 살아남은 사람의 블랙박스 pic.twitter.com/0TaYwDndf8 — 짤 주워오는 펭귄 (@jjal_penguin) July 16, 2023

從行車記錄器畫面中可見，具敏哲迴轉時，積水幾乎要淹到他的車，他一邊逆向緩緩駛出地下道，一邊搖下車窗大喊「倒車、倒車、倒車」，並按喇叭警示其他駕駛，即使出了地下道仍然繼續喊道「請迴轉！前面淹水了，淹水！」具敏哲說，當時他準備開車上班，因為暴雨其他路都被封了，只剩下這條宮坪第2地下道可以通過，「如果在那裡再停留1分鐘，就會沒命。」

▲市內公車受困淹水的地下道，車上5人不幸罹難。（圖／CFP）

韓聯社報導還指出，消防當局在地下道事故前50分鐘接獲居民通報附近「美湖江暴漲，可能潰堤」，事故前40分鐘消防員抵達美湖江確認河水已氾濫，並通報給清州市值班室，但相關情況並未傳達到市政府等道路管理單位。警方也在上午7點58分左右接到民眾通報「希望派人管制宮坪地下道通行」，但由於警員都被派往其他淹水災區，並未及時應對。最後在大約上午8點40分左右地下道發生嚴重淹水事故，帶走13條人命。