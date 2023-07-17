「成大生」摔車含淚求救：我不是壞小孩！她好心給1500…結局傻眼

▲男子自稱成大生自撞車禍，跟婦人借錢去看急診，隔天卻未還錢。（圖／翻攝自臉書／爆怨2公社）

圖文／CTWANT

現今由於太多詐騙，使得很多人想要幫忙別人，也不敢幫忙。台南一名婦人分享，近日遇到一名看起來很老實的年輕人稱自撞急需醫藥費，由於對方一再強調不是壞小孩，也有拿出證件，因此心軟給了1500元，結果最後才知對方是慣犯，因此已報警處理。

原PO在《爆怨2公社》表示，在家裡門口整理花草時，一名看起來很老實的年輕人牽著一台撞痕累累的老舊摩托車向她求救；對方稱剛從高雄搬來台南讀成大，方才因自撞受傷，急需一筆錢去奇美醫院掛急診，接著拿出身分證、台南市民卡和成大電腦技術士證件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，由於對方一再強調不是亂七八糟的壞小孩，所以一時心軟就給了1500元。她無奈嘆，對方當時一直道謝，還說隔天中午前就會來還錢，但至今仍是失望的結局，「失錢事小，被騙的感覺真的很差，而且我還擔心那3張證件可能是他撿到或偷來騙人的。」

原PO以自身經驗提醒大家別再受騙，「看了大家的留言，發覺他是一個慣犯，我已經完成報案了，但願可以將他繩之以法，以免有人再像我一樣上當，也希望證件本人不要受其所害，希望大家不要像我一樣被騙。」

貼文一出引起討論，大家紛紛留言「遇到這種直接派出所」、「這個通常跟他說要帶他去醫院，他的傷馬上就好了」、「機車可能也偷的吧」、「現在不能在善事因為很多詐騙集團」、「我覺得善良沒有錯，利用別人善良的人做壞事才是最卑鄙的」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

延伸閱讀

▸ 兒持霰彈槍「挾持女友逼復合」…對峙12小時才投降 媽緊抱哭到癱軟：我不要

▸ 金星停滯帶出「價值反思」 唐綺陽：金牛、天秤在風暴中心

▸ 專情男神1／ 吳彥祖帶老婆女兒現身台北享天倫樂 男神顏值依舊頂天