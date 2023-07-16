詐團新據點曝光　台灣幫派一窩蜂插旗

▲柬埔寨詐團大遷徙，據了解隸屬於高加索地區之喬治亞為最新據點，國內幾大黑幫皆已搶進。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台人因高薪誘惑赴柬埔寨工作，以為能賺一桶金回台，未料卻淪為人蛇集團的豬仔，刑事局統計截至今年7月受理報案718人、其中成功返國478人。據了解，為逃避查緝，詐團轉移據點至西亞和東歐交界處、隸屬高加索地區的「歐洲後花園」喬治亞另築巢穴，並四處招攬豬仔，外交部6月間公布將此地列為詐騙警戒區，警察機關也已鎖定目標，進行情蒐。

本刊記者透過管道前往「理想包網集團」應徵，該公司先給了份精美簡介，希望記者「看完再談」。簡介檔案上面全部使用簡體字，地點在中國所稱的格魯吉亞、巴統市，也就是台灣說的喬治亞，公司自稱2015年成立，是間擁有「有正規合法經營執照之專業線上開發及經營的網路公司」，專門提供網路開發和技術支持。公司目前有千名員工，海外多國都有業務且營收位居業界前列，還特別強調在當地有自己的「物業」和「經營管理體系」。

該公司3項宗旨相當令人玩味，分別是「努力提供員工待遇，培養人才和打造有價值工作環境」，看起來完全是佛心企業。辦公環境也不馬虎，包含所謂的高端寫字樓也就是高級辦公大樓，員工餐免費還每日供應水果、零食、飲料，有專業清潔人員。

▲喬治亞詐團「理想集團」簡介中可見美輪美奐歐洲風情照，還有高檔宿舍，同樣以高薪國外工作吸引豬仔前往。（圖／CTWANT提供）

如果答應赴喬治亞工作，機票簽證全部由公司幫忙辦妥，落地後除了有行政人員照料日常食衣住行外，詭異的是「24小時安排翻譯協助或陪同」，似乎能嗅出行動受到控制、圈禁。簡介照片中歐式宿舍整潔明亮，洗衣房健身房等設施照片，還有各種員工福利，且為促進公司員工向心力，也會舉辦騎馬、旅遊、KTV、露營、爬山、聚餐等團建活動。

理想集團告訴記者，喬治亞號稱歐洲的後花園，不但有歐洲童話般優美建築、山巒景色，來到這個旅遊勝地工作，物價便宜，相當適合海外工作，賺進人生第一桶金。不過，薪水部分，該公司主管僅含糊表示，「比台灣高很多，一切都好談」，要求確認意願後，再行深入詳談。

據了解，警方從去年10月開始陸續收到喬治亞成詐團新據點消息，手法跟柬埔寨豬仔如出一轍，同樣以高薪赴國外工作為幌子，利用微信以及Telegram之群組「一個拉一個」到詐團，且優先尋找具有詐騙經驗者。警察機關已鎖定喬治亞地區，發現當地目前仍以中國豬仔為多。

本刊調查，喬治亞曾是蘇聯共和國一員，1991年才獨立，目前仍處於內亂中，加上地處偏遠，台灣到此搭機至少16個小時以上，還得從鄰近的土耳其轉機抵達，加上與台灣沒有邦交，詐團看準警方查緝困難，將之視為新大陸，「做詐的一窩蜂湧入」，目前包括竹聯、四海、天道盟等幫派皆已派員卡位進駐。

▲外交部今年6月間曾示警，指高加索地區淪為詐騙根據地，提醒國人小心。（圖／CTWANT提供）

延伸閱讀

▸ 喬治亞豬仔2／先騙中國人再騙台人 紅酒、代孕騙局微信滿天飛

▸ 火山孝子1／水電工手握千萬元遺產 「抖內」女主播1年敗光光

▸ 星談心／楊小黎開公司背後原因藏洋蔥 楊媽媽為女螺絲插眼不喊痛