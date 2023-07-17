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最貪內幕！3.6億毒品盜賣案破獲　緝毒英雄認罪、長官慘了

調查局經常破獲毒品案，卻遭前調查官徐宿良盜賣3.6億元毒品，引起社會震撼。（圖／報系資料照，非本案毒品）

▲調查局經常破獲毒品案，卻遭前調查官徐宿良盜賣3.6億元毒品，引起社會震撼。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

有「緝毒英雄」之稱的前調查局航基站調查官詹孟霖不慎搞丟6.5公斤毒品，想用偽造公文方式曚混過關，不料東窗事發，卻意外讓檢調破獲最貪調查官徐宿良勾結幫派分子盜賣3.6億元毒品案。詹孟霖從檢方偵辦期間就懺悔認罪偽造公文，希望能有改過自新機會，經檢方同意，日前獲桃園地院輕判1年6月、緩刑3年。相較於詹孟霖，檢方認為當時他的長官、前航基站副主任林聖智知情不報、協助隱瞞，事後不願認錯，未來判決結果令人擔心。

調查局專案報告指出，財政部關務署台北關航基站2019年3月9日寄來密函，透露截獲從美國寄來的6.5公斤毒品郵包，調查局採樣驗出為含有二級毒品甲基安非他命，交由詹孟霖承辦，經郵局協助投遞，想釣出收件人，不料沒人認領，案情陷入膠著，桃園地檢署半年內兩度函詢航基站辦案進度，都沒下落，同年11月乾脆直接打電話給詹孟霖，要他以公文回覆，詹孟霖和同事開始翻箱倒櫃找毒品郵包，卻遍尋不著。

調查官詹孟霖曾連續2年破獲毒品量占全局1/2以上，被稱為緝毒英雄，不料遺失毒品遭法辦。（圖／報系資料照）

▲調查官詹孟霖曾連續2年破獲毒品量占全局1/2以上，被稱為緝毒英雄，不料遺失毒品遭法辦。（圖／CTWANT提供）

詹孟霖事後聲稱，當時有向緝毒組長徐宿良等長官口頭報告。但徐宿良、林聖智擔心被追究責任，未向上陳報。共同商議以毒品送驗理由應付檢察官的催辦，同年11月間，詹孟霖兩度偽造送驗公文，還用修正帶更改日期，意圖曚混過關。

一年後，終於紙包不住火，桃檢得知6.5公斤毒品郵包不見了，緊急指派檢察官和北機站偵辦，北機站意外查出徐宿良、李翠萍夫婦、及李的弟弟李智超等人，銀行存款竟然高達1億又123萬1361元，深入追查後，發現徐宿良從2012年11月起，透過線民竹聯幫成員楊正祥等人盜賣查獲的3萬顆一粒眠，及調包92公斤、142公斤的愷他命後轉賣，案情曝光、震驚全國。徐宿良、詹孟霖，林聖智等人遭檢方起訴。

神奇的是，消失3年的6.5公斤毒品郵包，2022年9月突然在航基站地下室鐵櫃中發現。調查局指出，6.5公斤毒品郵包是被另一批1000多公斤的桶裝毒品原料擋住，所以先前多次清查才都沒有發現，不過整起案件依舊疑點重重。

徐宿良監守自盜毒品、個人獲利1.6億元被捕，2022年底以100萬元交保，並以電子設備監控。（圖／報系資料照）

▲徐宿良監守自盜毒品、個人獲利1.6億元被捕，2022年底以100萬元交保，並以電子設備監控。（圖／CTWANT提供）

詹孟霖在桃園地院出庭時表示，當時以為6.5公斤毒品很快就會找到，才回覆毒品送驗中，坦承此事自己保管公物不確實、及對公文書製作不嚴謹所致，被記1大過處分及調職後，工作態度已有調整，對於刑責部分會坦然接受，他的律師則希望法官能予以自新機會，讓詹能留在調查局繼續工作。

至於林聖智則在檢方歷次訊問時一再卸責，檢察官痛批他毫無悔意，案發時為維護職位隱瞞毒品郵包下落不明，錯失查找、保全扣案證物的最佳時機，後來林升任航調處國安科長時，也不向接任他的副主任職位同事透露，建議法院從重量刑，不給讓他緩刑。法院審理期間，林聖智還主張合議庭迴避，理由是隔離訊問證人時，法庭不應關門，已違反審判公開原則，不過遭到駁回。

根據《公務人員任用法》第28條規定，公務員判緩刑確定，不會喪失公務員資格。資深法官指出，詹爭取緩刑應該是希望不要喪失調查官資格，但林則是選擇直接爭取無罪，至於最後結果是否能如願，恐怕存在不小風險。

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