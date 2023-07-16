　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

想控制夢境！研究員自己動手術「晶片植入大腦」狂失血

大腦植入晶片想控制夢境　研究員「在家動手術」失血1公升

▲拉杜加在大腦植入晶片，希望能控制夢境。（圖／翻攝推特）

圖文／CTWANT 

近日一位狂熱的俄羅斯研究人員拉杜加（Michael Raduga），冒著生命危險，在家中自己動大腦手術植入晶片，因為希望能控制夢境，術後他稱自己沒事。而他在事前只看了幾小時的神經外科YouTube影片。

《每日郵報》報導，40歲的拉杜加上月在家中自己進行腦部手術，植入了晶片，失血超過1公升，沒有神經外科醫師資格的他，想要像電影《全面啟動》那樣，有天可以透過「電極」改變夢境。從照片中可見，拉杜加用迴紋針夾住皮膚，用鑽頭推平自己的頭骨後部。

據了解，這項危及生命的研究，沒有通過任何期刊審核，也沒有大學支持。拉杜加稱，這是他自己要做的。拉杜加說，很高興自己在手術後活下來，但他已經做好死的準備，「想像一個癱瘓的人，他一生中無法體驗任何事，現在我找到一種方法，讓他做清醒夢，可以吃東西、享受性愛和做有趣的事。」

拉杜加是某研究中心的創始人，該中心稱，能為初學者提供體驗睡眠麻痺、靈魂出竅等指導。至於他怎麼會動手術？他看了幾個小時的神經外科YouTube影片，拿了5隻羊練習，之後就將晶片植入大腦，而這計畫沒有任何親朋好友知道。

牛津大學神經外科醫生顧問格林（Alex Green）批，拉杜加的行為超危險，神經外科手術只能讓經驗豐富且合格的醫生進行，因為可能出現併發症，「如果他造成皮質靜脈或腦內血管出血，可能會中風，導致永久性功能障礙或死亡。」

格林說，如果拉杜加對其他人手術，也可能會觸法，而拉杜加的大腦皮層如果有任何疤痕，從長遠來看，他也面臨癲癇風險。事實上，現在可能還需要幾十年的研究才能控制夢境。

延伸閱讀
高鐵乘客乾吃泡麵！　他好心提醒才知對方「不友善遭遇」
尪車禍慘死⋯大姑急討一半保險金　被拒親戚前狂酸：命真好！死尪秒變千萬富婆
想挽回前男友…傻女找廟公脫光拜「性愛大神」慘被性侵　她為「一原因」心軟幫求情

ET快訊
28歲女騎士「自撞人行道」慘死
快訊／阿拉斯加規模7.4強震！　海嘯警報發布
快訊／雨神炸台中！　大雷雨狂轟路面積水
快訊／景福門快包起來！　四叉貓估：有望破3萬人
黃國昌陷土地爭議　館長喊「這是共業」：我們沒在選不用這樣！
快訊／國家警報大響！12縣市豪大雨特報　雷雨狂轟5地
「雪乳戰神」現身凱道716遊行！
會不會「ㄌㄨㄚˋ」？　蔡英文穿賴清德競選外套：你說呢
快訊／黃國昌喊716遊行不分黨派　「站出來會讓政府學會謙卑！
董至成錄影現場遭狂譙！「我父母親在觀眾席」當場離席

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／美國阿拉斯加7.4強震！深度僅9km　已發布海嘯警報

尹錫悅訪烏獲讚賞！專家關注南韓外交政策：亞洲幾乎沒國家元首來

想控制夢境！研究員自己動手術「晶片植入大腦」狂失血

研究：地中海地區到了2100年　每年高溫將飆至45°C以上

美18歲高中生「畢業典禮上」遭槍擊亡　爸衝上保護！父子當場喪命

旅遊達人曝「買便宜機票」技巧！　善用1功能平均省5000

小三「毛巾裹頭」陳屍旅館！　與外遇男獨處9小時離奇遇害

傳馬克宏親信顧問將出任法國駐台代表　象徵重視台灣與印太

西班牙野火失控！拉帕爾馬島1天燒4600公頃　急撤4000人

農民自家玉米田挖出「700枚古金幣」　價值超過3000萬

老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？

陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

李坤城兒子突爆「爸原本是追姊姊」　批林靖恩「早清空配偶欄」展開新生活

橘喵待貓袋陪爸出差坐高鐵　他關拉鍊被出拳＋咬咬阻止

阿伯過彎自摔...無助站路邊　路人暖停下幫忙陪等救護車

新住民被當逃逸移工猛追！17歲少年遭勒頸、頭縫17針

淺海捲貝完美轉進深海殼　專家：大自然的數學法則

快訊／美國阿拉斯加7.4強震！深度僅9km　已發布海嘯警報

尹錫悅訪烏獲讚賞！專家關注南韓外交政策：亞洲幾乎沒國家元首來

想控制夢境！研究員自己動手術「晶片植入大腦」狂失血

研究：地中海地區到了2100年　每年高溫將飆至45°C以上

美18歲高中生「畢業典禮上」遭槍擊亡　爸衝上保護！父子當場喪命

旅遊達人曝「買便宜機票」技巧！　善用1功能平均省5000

小三「毛巾裹頭」陳屍旅館！　與外遇男獨處9小時離奇遇害

傳馬克宏親信顧問將出任法國駐台代表　象徵重視台灣與印太

西班牙野火失控！拉帕爾馬島1天燒4600公頃　急撤4000人

農民自家玉米田挖出「700枚古金幣」　價值超過3000萬

陳綺貞唱一半突哽咽落淚！　劉若英上前緊抱：很想保護她

賴清德全代會表達3個感謝　不會忘記「民意高於黨意」

嘉義28歲女騎士「自撞人行道」！滑行噴飛猛撞路樹　送醫搶救亡

柯瑞超神「一桿進洞」連詹皇也瘋狂　狂奔慶祝高球生涯第2次

快訊／賴清德全代會宣示「維持現狀」　喊「中華民國台灣」團結社會

快訊／美國阿拉斯加7.4強震！深度僅9km　已發布海嘯警報

大復活！洋基「怪力男」4戰4轟超火燙　生涯千打點達陣

女孩們瘋狂討論！10位「高顏值F1帥哥車手」帶你一秒入坑

能對望龜山島、又不用大排長龍！隱身濱海公園的寵物友善秘境咖啡

回應凱道集會　賴清德：不以人廢言、不因人數多寡「建設性批評就採納」

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

國際熱門新聞

女師「辦公室激戰17歲學生」　綠帽尪目睹性愛現場

外國人「最宜居國家」台灣上榜

WHO：阿斯巴甜可能致癌　1天不喝逾9罐

美國化工廠大爆炸「有毒物質」狂燒　政府急籲避難

他因「藍黑白金裙」爆紅　今涉嫌殺妻

烏克蘭假冒正妹「約炮」！一票傻兵交出座標　下秒通通遭炸死

夫妻吵架！太太「一手扯斷」老公生殖器

男子海上漂流2個月　吃生魚喝雨水獲救

小情侶「車震」被偷拍　女生穿校服慘了

Netflix改編「連環殺人懸案」抓到兇手了

辣妻戰大鵰讚比跟老公爽　他送綠到發光藍寶堅尼

名建築師疑連環殺人魔！　影星驚發文

日本秋田遇「40年最慘淹水」　暴雨沖垮橋梁！

創紀錄熱浪橫掃全球　美國、歐洲、日本無一倖免

更多熱門

相關新聞

詐團新據點曝光　台灣幫派一窩蜂插旗

詐團新據點曝光　台灣幫派一窩蜂插旗

台人因高薪誘惑赴柬埔寨工作，以為能賺一桶金回台，未料卻淪為人蛇集團的豬仔，刑事局統計截至今年7月受理報案718人、其中成功返國478人。據了解，為逃避查緝，詐團轉移據點至西亞和東歐交界處、隸屬高加索地區的「歐洲後花園」喬治亞另築巢穴，並四處招攬豬仔，外交部6月間公布將此地列為詐騙警戒區，警察機關也已鎖定目標，進行情蒐。

水電工拿千萬遺產　抖內女主播1年全敗光

水電工拿千萬遺產　抖內女主播1年全敗光

兒越看越帥⋯他怒驗DNA　全家毀了

兒越看越帥⋯他怒驗DNA　全家毀了

男友分家產她怒沒份　網揪：是她！

男友分家產她怒沒份　網揪：是她！

嬤突說話不清楚　醫揭這食物吃太多

嬤突說話不清楚　醫揭這食物吃太多

關鍵字：

全面啟動大腦晶片手術夢境周刊王

讀者迴響

熱門新聞

68萬台Youtuber超久沒更新…妻「只是死掉而已」

城隍爺、嶽帝爺同步示警　農曆7月注意火事

20歲女魂斷死亡彎道！瞞家人139線跑山自撞爆頭

女大生「名字太可愛」每天被點名　出勤率超高

大道熱炒店營業最後一晚！訂位全滿

小賴、紀斯豪「婚禮」上激吻！感動承諾一起變老

廟會不明爆炸影曝光！主持人：快打119

宥勝手寫「給老婆的信」　心理師：典型的支配者

22歲男重度脂肪肝！從小有「1習慣」

女客登山合影留念　一看照片「腰多一隻手」

啦啦隊女神「泳衣歪了」！

2縣市大雨特報　最新警戒區域曝

Makiyo怒控6罪狀！老公曾「痛哭求原諒」

日網紅玩「女體盛」影片炎上！6男夾生魚片大笑

嘉義廟會驚傳發電機爆炸　17人送醫

更多

最夯影音

更多
老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？

老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？
陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面