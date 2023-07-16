水電工拿千萬遺產　抖內女主播1年全敗光

▲53歲的孫姓水電工年前才剛繼承千萬遺產，短短一年內卻全數「抖內」給直播主。（示意圖／CTWANT提供）

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北市日前發生連環竊案，多棟住宅住戶一早醒來發現無水可用，且自家水錶不翼而飛，怒報警處理。警方火速調閱監視器畫面，在林口逮捕一名曾是水電工的53歲孫姓男子，據悉，孫男年前才拿到1000多萬元的遺產，卻疑似在短短一年內全都貢獻給火辣的直播主，只得偷水錶變賣維持生活。

當警方破門進入時，發現孫男儘管已淪落到偷水錶維生、住在狹窄破舊的雅房裡，但其屋內擺設的電腦螢幕竟是昂貴的曲面螢幕，螢幕還停留在一整排火辣直播主的直播影像上。

據知情人士透露，孫姓水電工看起來忠厚老實，也無不良習慣嗜好，幼年時就被送養，養母離世後將身後的房子遺留給他，希望他能有所依靠，未料孫男卻在年前疑似因身體狀況不佳，被診斷為小中風後將房子變賣，獲得約1700萬元的款項。

▲孫姓水電工先在中山區偷得5顆水錶，賣得500餘元後，隨後再前往內湖區，再度竊得5顆水錶，賣得900餘元，總計獲利約1400多元。（圖／CTWANT提供）

孫男僅將少部分的錢分給哥哥、姐姐，自己留下1000多萬餘元，疑似因此導致姐弟之間關係出現裂痕，姐弟間斷絕聯繫。賣掉房子後的孫男，無妻無子，獨自一人搬到林口一間3坪大、每個月3000元的雅房內。

由於身體狀況不佳，孫男無法像以往接案做水電維生，每日唯一的樂趣僅剩下看著電腦螢幕裡的火辣直播主打發日子，而「抖內」（贊助）直播主更是少數他能掌控，並藉此獲得讚美的方式，不料因此越陷越深，短短一年內就將變賣房子所得的1000萬餘元全數消耗殆盡。

隨著存款的耗盡，孫男在走投無路之下，竟以自己先前在北市多處大樓維修水電的經驗，輕而易舉地進入大樓頂樓，先在中山區偷得5顆水錶，隨後前往內湖區某棟大樓，再偷走5顆水錶，先後變賣得手約1400多元，以此解決基本生活需求，再騎著機車返回林口住家，直到警方掌握其行蹤，連夜殺到其住處，將其逮捕到案，才揭開他這火山孝子的抖內荒唐故事。

▲孫男在內湖犯下竊案後，其行蹤遭警方鎖定，當天就在林口落網。（圖／CTWANT提供）

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