　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

水電工拿千萬遺產　抖內女主播1年全敗光

53歲的孫姓水電工年前才剛繼承千萬遺產，短短一年內卻全數「抖內」給直播主。（示意圖／本刊繪圖組）

▲53歲的孫姓水電工年前才剛繼承千萬遺產，短短一年內卻全數「抖內」給直播主。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

北市日前發生連環竊案，多棟住宅住戶一早醒來發現無水可用，且自家水錶不翼而飛，怒報警處理。警方火速調閱監視器畫面，在林口逮捕一名曾是水電工的53歲孫姓男子，據悉，孫男年前才拿到1000多萬元的遺產，卻疑似在短短一年內全都貢獻給火辣的直播主，只得偷水錶變賣維持生活。

當警方破門進入時，發現孫男儘管已淪落到偷水錶維生、住在狹窄破舊的雅房裡，但其屋內擺設的電腦螢幕竟是昂貴的曲面螢幕，螢幕還停留在一整排火辣直播主的直播影像上。

據知情人士透露，孫姓水電工看起來忠厚老實，也無不良習慣嗜好，幼年時就被送養，養母離世後將身後的房子遺留給他，希望他能有所依靠，未料孫男卻在年前疑似因身體狀況不佳，被診斷為小中風後將房子變賣，獲得約1700萬元的款項。

孫姓水電工先在中山區偷得5顆水錶，賣得500餘元後，隨後再前往內湖區，再度竊得5顆水錶，賣得900餘元，總計獲利約1400多元。（圖／翻攝畫面）

▲孫姓水電工先在中山區偷得5顆水錶，賣得500餘元後，隨後再前往內湖區，再度竊得5顆水錶，賣得900餘元，總計獲利約1400多元。（圖／CTWANT提供）

孫男僅將少部分的錢分給哥哥、姐姐，自己留下1000多萬餘元，疑似因此導致姐弟之間關係出現裂痕，姐弟間斷絕聯繫。賣掉房子後的孫男，無妻無子，獨自一人搬到林口一間3坪大、每個月3000元的雅房內。

由於身體狀況不佳，孫男無法像以往接案做水電維生，每日唯一的樂趣僅剩下看著電腦螢幕裡的火辣直播主打發日子，而「抖內」（贊助）直播主更是少數他能掌控，並藉此獲得讚美的方式，不料因此越陷越深，短短一年內就將變賣房子所得的1000萬餘元全數消耗殆盡。

隨著存款的耗盡，孫男在走投無路之下，竟以自己先前在北市多處大樓維修水電的經驗，輕而易舉地進入大樓頂樓，先在中山區偷得5顆水錶，隨後前往內湖區某棟大樓，再偷走5顆水錶，先後變賣得手約1400多元，以此解決基本生活需求，再騎著機車返回林口住家，直到警方掌握其行蹤，連夜殺到其住處，將其逮捕到案，才揭開他這火山孝子的抖內荒唐故事。

孫男在內湖犯下竊案後，其行蹤遭警方鎖定，當天就在林口落網。（圖／翻攝畫面）

▲孫男在內湖犯下竊案後，其行蹤遭警方鎖定，當天就在林口落網。（圖／CTWANT提供）

延伸閱讀
火山孝子2／過度抖內有如毒品上癮　醫：與家人關係淡薄成惡性循環
喬治亞豬仔1／詐團最新根據地曝光　台灣幫派搶進插旗「歐洲後花園」
星搜包1／「樂天女孩」凱伊收學姊心意曝招財小秘訣　許願像籃籃全方位

ET快訊
3.8萬人可領2200元　「這戶24口」賺翻了！
2縣市大雨！泰利估明變中颱　全台防劇烈天氣
多角度影片！嘉義廟會爆炸17傷「不排除人為」　主辦單位回應
最小才2歲！嘉義廟會爆炸17傷　多人炸傷滿腳血

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

水電工拿千萬遺產　抖內女主播1年全敗光

易寶宏違規外役監沒了　「縮刑188天」慘遭歸零

核一廠旁火燒山落幕！　疑進香團放煙火釀災

多角度影片！嘉義廟會爆炸17傷「不排除人為」　主辦單位回應

嘉義廟會發電機爆炸17傷「最小才2歲」　多人炸傷滿腳血

嘉義廟會「發電機爆炸」現場影片曝光！主持人關音樂喊：快打119

快訊／嘉義遶境廟會驚傳「發電機爆炸」　17人燒燙撕裂傷送醫

颱風還沒來「路樹離奇倒」...賓士車頭玻璃、引擎蓋被壓毀

快訊／三重新建案火警「全面燃燒」！近百消防員灌救　恐怖畫面曝

月嫂邊顧孩子邊吸毒！滿月男嬰毛髮「驗出安非他命」　判決出爐了

老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？

陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

李坤城兒子突爆「爸原本是追姊姊」　批林靖恩「早清空配偶欄」展開新生活

阿伯過彎自摔...無助站路邊　路人暖停下幫忙陪等救護車

新住民被當逃逸移工猛追！17歲少年遭勒頸、頭縫17針

橘喵待貓袋陪爸出差坐高鐵　他關拉鍊被出拳＋咬咬阻止

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

淺海捲貝完美轉進深海殼　專家：大自然的數學法則

陸生團抵台高䠷女生被認出　奧運桌球冠軍丁寧也來了！

水電工拿千萬遺產　抖內女主播1年全敗光

易寶宏違規外役監沒了　「縮刑188天」慘遭歸零

核一廠旁火燒山落幕！　疑進香團放煙火釀災

多角度影片！嘉義廟會爆炸17傷「不排除人為」　主辦單位回應

嘉義廟會發電機爆炸17傷「最小才2歲」　多人炸傷滿腳血

嘉義廟會「發電機爆炸」現場影片曝光！主持人關音樂喊：快打119

快訊／嘉義遶境廟會驚傳「發電機爆炸」　17人燒燙撕裂傷送醫

颱風還沒來「路樹離奇倒」...賓士車頭玻璃、引擎蓋被壓毀

快訊／三重新建案火警「全面燃燒」！近百消防員灌救　恐怖畫面曝

月嫂邊顧孩子邊吸毒！滿月男嬰毛髮「驗出安非他命」　判決出爐了

水電工拿千萬遺產　抖內女主播1年全敗光

啦啦隊女神「泳衣歪了」！　海邊拍照掉出巨胸形狀：沒人跟我說

快訊／大雷雨警報！　屏東防劇烈降雨、雷擊

泰利紀錄中斷！　前3次都有發颱風警報

陳奕迅太寵粉「安可連飆3首經典神曲」　罕揭27年前超感人內幕

破紀錄！加拿大野火肆虐　今年已燒毀逾1000萬公頃

易寶宏違規外役監沒了　「縮刑188天」慘遭歸零

可能還有颱風！　侵台機率曝

創紀錄熱浪橫掃全球　美國、歐洲、日本無一倖免

六月最熱門陸劇TOP 10 　趙露思《偷偷藏不住》才第二、肖戰成為頂流

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

社會熱門新聞

廟會不明爆炸影曝光！主持人：快打119

嘉義廟會驚傳發電機爆炸　17人送醫

核一廠旁火燒山　進香團放煙火釀禍

三重新建案火警全面燃燒！近百消防員灌救中

又是139縣道　女騎士失控甩飛亡

月嫂邊顧邊吸毒！嬰毛髮驗出安非他命

嘉義廟會爆炸17傷「最小才2歲」

海巡少校撿屍醉女　3小時硬上2次慘了

三重新建案頂樓晚間火警！濃煙狂竄灌救中

嘉義金虎爺遶境爆炸17傷　主辦單位回應了

即／國3樹林段「4車連撞」　回堵6公里

北投路樹離奇倒　賓士被壓住車頭毀

北漂男騎重機自撞亡　腦漿迸出斷頸...父母聞訊淚崩

即／騎士中興橋自撞分隔島　頸部爆血當場死亡

更多熱門

相關新聞

兒越看越帥⋯他怒驗DNA　全家毀了

兒越看越帥⋯他怒驗DNA　全家毀了

有些人會因為自卑感作祟，而做出令人意想不到的行為。一名人夫偶然看見老婆前任，發現對方是高富帥，條件相當不錯，結果回家後發覺兒子似乎越看越帥，因此偷偷跑去驗DNA，雖然鑑定報告顯示孩子是親生的，但也因為忘了做一件事，家庭破碎。

男友分家產她怒沒份　網揪：是她！

男友分家產她怒沒份　網揪：是她！

嬤突說話不清楚　醫揭這食物吃太多

嬤突說話不清楚　醫揭這食物吃太多

玩DNA檢測...他毀了爸媽33年婚姻

玩DNA檢測...他毀了爸媽33年婚姻

路克伊凡斯來了！好萊塢2巨星「現身通化夜市」

路克伊凡斯來了！好萊塢2巨星「現身通化夜市」

關鍵字：

周刊王水電工

讀者迴響

熱門新聞

廟會不明爆炸影曝光！主持人：快打119

大道熱炒店營業最後一晚！訂位全滿

嘉義廟會驚傳發電機爆炸　17人送醫

2縣市大雨特報　最新警戒區域曝

小賴、紀斯豪「婚禮」上激吻！感動承諾一起變老

Makiyo怒控6罪狀！老公曾「痛哭求原諒」

核一廠旁火燒山　進香團放煙火釀禍

歌迷狂喊這首歌...陳奕迅一聽當場「變臉」了

三重新建案火警全面燃燒！近百消防員灌救中

解放軍「天才科學家」突死亡！

12歲小弟暑假旅遊墜機亡！起飛失敗撞擊墜地

女師「辦公室激戰17歲學生」　綠帽尪目睹性愛現場

嘉義廟會爆炸17傷「最小才2歲」

愛上就離不開！對水瓶座上癮的「3大星座」

吃飽就衝廁所？　糞便呈「1狀態」小心了

更多

最夯影音

更多
老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？

老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？
陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

李坤城兒子突爆「爸原本是追姊姊」　批林靖恩「早清空配偶欄」展開新生活

李坤城兒子突爆「爸原本是追姊姊」　批林靖恩「早清空配偶欄」展開新生活

阿伯過彎自摔...無助站路邊　路人暖停下幫忙陪等救護車

阿伯過彎自摔...無助站路邊　路人暖停下幫忙陪等救護車

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面