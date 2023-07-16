　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

側寫／不畏716遊行成柯文哲「類造勢」　侯友宜堅定立場向虎山行

▲▼侯友宜出席「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動，716遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜出席「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／特稿

國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲以及鴻海創辦人郭台銘今（16）日都出席「七月十六上凱道，公平正義救台灣」集會。但外界看到的是，平平都是簽字支持集會訴求，理應獲得群眾認同，但見柯文哲被全場歡聲雷動喊「凍蒜」，侯友宜則是慘遭噓聲一片，柯的「主場優勢」發揮徹底；卻也顯示，本場活動主軸公平正義已然失焦，要讓人不聯想成為柯文哲的造勢大會都難。

事實上，早在活動開始前一週，柯文哲便下達動員令，要求民眾黨公職參加本次集會；而柯粉社群也號召支持者前來助威，擬定「喊聲」計畫。尤其在民進黨賴清德缺席、郭台銘尚未宣布參選的情況下，侯與柯成為在場唯二總統參選人，彼此相互拼場，勢難避免。實際到了集會現場，郭、侯、柯彼此相距僅10公尺，但卻始終錯開，媒體連拍攝同框照的機會都沒有，可見各有盤算。

活動開始後，主辦方安排民眾黨立委參選人逐一致詞，也安排柯文哲壓軸登場；反觀國民黨，到場立委參選人僅林國春發言，侯友宜也只有規定好的10分鐘，「厚白薄藍」的對待，不需多說外界自有評斷。而當柯上台前，除了將近1分鐘全場高喊「柯P！柯P！」，致詞10分鐘台下更是歡聲雷動，對比侯友致詞被狂噓，還有喝倒釆，簡直有天壞之別。

▲▼柯文哲出席「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動，716遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲在台上時，台下群眾頻頻高喊凍蒜。（圖／記者李毓康攝）

面對台下柯粉的噓聲、辱罵及不耐，侯友宜還是從容的把準備好的訴求都完整論述。美中不足的是，對著底下上萬名年輕群眾，侯的講稿內容過於冗長，也未能緊扣主題，少了幽默自嘲，便難有共鳴。此外，國民黨主席朱立倫上週常會宣示，本次凱道集會國民黨會與大家站在一起，但實際上，朱今天並未到場，黨中央也沒有派出大咖相挺相當可惜，至於幾位到場的黨籍立委參選人，站在侯身後宛如人形立牌，不只未協助讚聲，反而一個個面色凝重。

總結這場已經變調的集會，只見台上的人想著怎麼幫柯文哲造勢，台下的人則幫柯喊著凍蒜；主軸儘管稱要「公平正義」，但連活動流程都未能持平，至於侯友宜，明知山有虎，還是直往虎山行，可說勇氣可嘉。雖然侯一再強調哀兵必勝，但是侯目前處於劣勢，面對723全代會，黨內換侯暗潮洶湧之際，侯友宜現在最需要的是為自己打一劑強心針，但是今天凱道的效果顯然不佳，後續該如何再出擊，考驗著侯友宜與其競選團隊。

ET快訊
快訊／台61蘆竹段橋下「驚見女屍」
快訊／新北警脖子遭砍！濺血送醫
LINE加入好友達上限！「刪除也沒用」　內行解法曝光
軍情局女軍官「驚爆洩密」！
愛愛2招更持久！　泌尿醫認證
YouTuber「蒟蒻講幹話」死訊引熱議！老婆回應了
陳奕迅點名感謝「27年前出道貴人」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

側寫／不畏716遊行成柯文哲「類造勢」　侯友宜堅定立場向虎山行

300跨族群社會力力挺賴清德　青年樂喊：學費補助有感

CPTPP入會審查方式無共識　駐紐代表：台灣已做好準備

觀察／群眾選邊站！萬人凱道遊行主軸失焦　716成藍白分手擂台

黃國昌批政府打詐跳票　行政院：跨部會打詐達成「三減」

館長、黃國昌揪萬人凱道轟政府　行政院：持續傾聽、虛心接受

年輕人不買房因太挑？　侯辦轟林右昌：在基隆8年沒1戶社宅完工

王婉諭批柯文哲遭噓　吳濬彥補血：今天談話最符合公平正義就是她

柯文哲拋居住正義3箭　大力蓋社宅、大力改稅制、大力補貼租客

立委選舉藍白合有譜！　朱立倫：在野團結國會過半

老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？

陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

李坤城兒子突爆「爸原本是追姊姊」　批林靖恩「早清空配偶欄」展開新生活

貓咪躺寶寶身邊哄睡覺❤️　伸毛掌撫臉頰＋溫柔甜吻

拋史萊姆整坨黏天花板！　尪一臉委屈：我第一次玩

橘喵待貓袋陪爸出差坐高鐵　他關拉鍊被出拳＋咬咬阻止

側寫／不畏716遊行成柯文哲「類造勢」　侯友宜堅定立場向虎山行

300跨族群社會力力挺賴清德　青年樂喊：學費補助有感

CPTPP入會審查方式無共識　駐紐代表：台灣已做好準備

觀察／群眾選邊站！萬人凱道遊行主軸失焦　716成藍白分手擂台

黃國昌批政府打詐跳票　行政院：跨部會打詐達成「三減」

館長、黃國昌揪萬人凱道轟政府　行政院：持續傾聽、虛心接受

年輕人不買房因太挑？　侯辦轟林右昌：在基隆8年沒1戶社宅完工

王婉諭批柯文哲遭噓　吳濬彥補血：今天談話最符合公平正義就是她

柯文哲拋居住正義3箭　大力蓋社宅、大力改稅制、大力補貼租客

立委選舉藍白合有譜！　朱立倫：在野團結國會過半

快訊／國1北上117K事故「8車追撞」　車流回堵2公里

雷諾「Coupe休旅」推中期改款！鍍鉻、特殊紋理妝點更帥氣

快訊／台61蘆竹段橋下「驚見女屍」！疑遭人丟包死因不明

快訊／湖口驚傳移工砍人2傷　警脖子遭砍「傷口達20公分」濺血送醫

軍情局校級女軍官「驚爆洩密」被函送！　士林地檢署出手了

男持散彈槍逼前女友復合！撐12小時棄械　母溫情喊話抱他痛哭

睡不好？「吃對6好物」一覺到天亮　研究證實：垃圾食物害失眠

2023印度文化節！汐止夢想藝術村登場　街頭洋溢異國風情

側寫／不畏716遊行成柯文哲「類造勢」　侯友宜堅定立場向虎山行

LINE加入好友達上限！他崩潰喊「刪除還是不能加」　內行解法曝光

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

政治熱門新聞

萬人熱爆擠凱道！蔡英文穿棒球外套笑「冷氣還不錯」　鄉民全炸鍋

快訊／1打3！王婉諭上台痛批柯、侯、賴　柯粉不滿嗆「小燈泡滾」

快訊／716遊行「景福門快包起來」！　四叉貓：有機會破3萬人

716遊行今登場　館長喊話支持者「沒有你們代表蔡英文做非常好！」

LIVE／716「公平正義救台灣」遊行登場　郭、柯、侯拚場互動受關注

快訊／再槓社宅！　柯文哲隔空問小英任內開工幾戶、完工幾戶？

直擊／716大遊行現場近萬人　群眾挺黃國昌高喊「D槽！D槽！」

酸賴清德在飯店吹冷氣　館長喊話民進黨：派一個蝦兵蟹將也行啊！

快訊／716現場湧入近2萬人！　黃國昌咆哮：蔡英文妳人在哪裡？

館長、黃國昌揪萬人凱道轟政府　行政院：持續傾聽、虛心接受

王婉諭批柯文哲遭噓　吳濬彥補血：今天談話最符合公平正義就是她

被爆違建、佔領國有地　黃國昌認了：法律上該怎麼處理就怎麼處理

快訊／黃國昌喊716遊行不分黨派　「站出來會讓政府學會謙卑！」

「聰明的人拉著笨蛋出頭」　她6點分析716遊行

更多熱門

相關新聞

跨族群社會力力挺賴清德　青年：學費補助有感

跨族群社會力力挺賴清德　青年：學費補助有感

民進黨一年一度的全國黨員代表大會今（16日）順利落幕，會中特別擴大邀請社會力代表，邀請逾300名新住民、客家、原住民族、青年代表與會。多位青年代表受訪時表示，民進黨政府推動讓青年有感的政策，例如學雜費補助、租屋補助等，可以促進社會平等。

飼養寵物蛇風潮盛　新北籲飼養前謹慎評估

飼養寵物蛇風潮盛　新北籲飼養前謹慎評估

觀察／群眾選邊站！萬人凱道遊行主軸失焦　716成藍白分手擂台

觀察／群眾選邊站！萬人凱道遊行主軸失焦　716成藍白分手擂台

新北表揚模範父親　侯友宜提舊憶父恩

新北表揚模範父親　侯友宜提舊憶父恩

侯辦轟林右昌：基隆8年沒1戶社宅完工

侯辦轟林右昌：基隆8年沒1戶社宅完工

關鍵字：

國民黨柯文哲郭台銘侯友宜2024

讀者迴響

熱門新聞

68萬台Youtuber超久沒更新…妻「只是死掉而已」

城隍爺、嶽帝爺同步示警　農曆7月注意火事

20歲女魂斷死亡彎道！瞞家人139線跑山自撞爆頭

女大生「名字太可愛」每天被點名　出勤率超高

工程師被炒秒格式化電腦　加班上購物網也挨告

經濟部加碼發錢！最多領5000元　「申請條件」一次看

小賴、紀斯豪「婚禮」上激吻！感動承諾一起變老

大道熱炒店營業最後一晚！訂位全滿

22歲男重度脂肪肝！從小有「1習慣」

宥勝手寫「給老婆的信」　心理師：典型的支配者

萬人熱爆擠凱道！蔡英文穿棒球外套笑「冷氣還不錯」　鄉民全炸鍋

女客登山合影留念　一看照片「腰多一隻手」

廟會不明爆炸影曝光！主持人：快打119

董至成錄影遭狂譙！爸媽當場離席

快訊／1打3！王婉諭上台痛批柯、侯、賴　柯粉不滿嗆「小燈泡滾」

更多

最夯影音

更多
老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？

老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？
陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面