側寫／不畏716遊行成柯文哲「類造勢」　侯友宜堅定立場向虎山行

▲侯友宜出席「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／特稿

國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲以及鴻海創辦人郭台銘今（16）日都出席「七月十六上凱道，公平正義救台灣」集會。但外界看到的是，平平都是簽字支持集會訴求，理應獲得群眾認同，但見柯文哲被全場歡聲雷動喊「凍蒜」，侯友宜則是慘遭噓聲一片，柯的「主場優勢」發揮徹底；卻也顯示，本場活動主軸公平正義已然失焦，要讓人不聯想成為柯文哲的造勢大會都難。

事實上，早在活動開始前一週，柯文哲便下達動員令，要求民眾黨公職參加本次集會；而柯粉社群也號召支持者前來助威，擬定「喊聲」計畫。尤其在民進黨賴清德缺席、郭台銘尚未宣布參選的情況下，侯與柯成為在場唯二總統參選人，彼此相互拼場，勢難避免。實際到了集會現場，郭、侯、柯彼此相距僅10公尺，但卻始終錯開，媒體連拍攝同框照的機會都沒有，可見各有盤算。

活動開始後，主辦方安排民眾黨立委參選人逐一致詞，也安排柯文哲壓軸登場；反觀國民黨，到場立委參選人僅林國春發言，侯友宜也只有規定好的10分鐘，「厚白薄藍」的對待，不需多說外界自有評斷。而當柯上台前，除了將近1分鐘全場高喊「柯P！柯P！」，致詞10分鐘台下更是歡聲雷動，對比侯友致詞被狂噓，還有喝倒釆，簡直有天壞之別。

▲柯文哲在台上時，台下群眾頻頻高喊凍蒜。（圖／記者李毓康攝）

面對台下柯粉的噓聲、辱罵及不耐，侯友宜還是從容的把準備好的訴求都完整論述。美中不足的是，對著底下上萬名年輕群眾，侯的講稿內容過於冗長，也未能緊扣主題，少了幽默自嘲，便難有共鳴。此外，國民黨主席朱立倫上週常會宣示，本次凱道集會國民黨會與大家站在一起，但實際上，朱今天並未到場，黨中央也沒有派出大咖相挺相當可惜，至於幾位到場的黨籍立委參選人，站在侯身後宛如人形立牌，不只未協助讚聲，反而一個個面色凝重。

總結這場已經變調的集會，只見台上的人想著怎麼幫柯文哲造勢，台下的人則幫柯喊著凍蒜；主軸儘管稱要「公平正義」，但連活動流程都未能持平，至於侯友宜，明知山有虎，還是直往虎山行，可說勇氣可嘉。雖然侯一再強調哀兵必勝，但是侯目前處於劣勢，面對723全代會，黨內換侯暗潮洶湧之際，侯友宜現在最需要的是為自己打一劑強心針，但是今天凱道的效果顯然不佳，後續該如何再出擊，考驗著侯友宜與其競選團隊。