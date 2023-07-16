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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

年輕人不買房因太挑？　侯辦轟林右昌：在基隆8年沒1戶社宅完工

▲國民黨總統參選人侯友宜出席軍警消聯合總會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜批評民進黨20萬戶社會住宅跳票，並稱內政部長林右昌曾說「是你們年輕人在挑地方」，林右昌不僅否認還反擊，歡迎侯友宜家人所持有的文大高價宿舍建物加入內政部「包租代管」。侯友宜競選辦公室發言人王敏旭今（16）日指出，林右昌在基隆市長8年任內沒有一戶社宅完工，還來檢討年輕人，應該自我反省。

針對侯友宜發言，林右昌15日回擊，他未說過「是你們年輕人在挑地方」，侯友宜不能因為民調第3名而口不擇言，這不是總統候選人該有的水準，歡迎侯家人所持有的文大高價宿舍建物，以合理的價格加入內政部「包租代管」計畫，用合宜價格租給文化大學同學，相信同學會很感激。

林右昌並指出，侯友宜所提五大住宅政策許多都是已經在推動，甚至是中央、地方長久合作的政策，怎麼拿來當未來的政見？他也請侯友宜不要忘記新北市府從去年就沒有發包新建社會住宅，社宅規劃嚴重落後，「現在是新北市長都不做了，還講到以後去」？

王敏旭說，林右昌日前出席「三三會」五月例會並演講，當時表示「現在年輕人買不起房子，不是真的買不起，而是沒有規劃」，或是因為想買的地點、區位價格太高等等，質疑如此發言是在檢討年輕人，當時也批評林右昌「是忘了，還是害怕想起」。

王敏旭表示，年輕人面臨低薪、高房價，執政黨無法解決高房價問題，蔡政府20萬戶社宅跳票，林右昌卻反來檢討年輕人，基隆市長8年任內也沒有任何一戶社宅完工，基隆市現有社宅還是由國家住都中心規劃，現在還在等開工，侯友宜在新北已動工8處共2775戶社宅，蘆洲光華段、三重三重段及新泰塭仔圳3處基地共3200戶也準備招標，新北社宅成果不容誣衊，呼籲林右昌盡快為年輕人居住正義做出貢獻。

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