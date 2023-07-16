回應北韓軍事挑釁！美日韓今展開飛彈防禦演習　各派神盾級驅逐艦

▲美國尼米茲號航空母艦4月4日在南韓濟州島海域和南韓、日本舉行聯合反潛訓練。（資料照／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）於12日在最高領導人金正恩親自指揮下，從首都平壤試射固態燃料新型洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-18型」，在74分鐘內達到射程1120公里，創下飛彈試射飛行時間最久紀錄。為此，美國、南韓、日本今（16）日再度選擇在東海（日本海）展開聯合飛彈防禦演習，作為對北韓試射飛彈挑釁的回應。

根據《韓聯社》，北韓近來不斷提高軍事挑釁層級，繼5月31日發射載有軍事偵察（間諜）衛星的火箭千里馬-1型後，本月12日再度發射新型ICBM火星-18型，為此美國派出約翰•芬恩號驅逐艦（DDG-113）、南韓派出栗谷李珥號神盾頓驅逐艦、日本派出摩耶級（まや）驅逐艦前往東海（日本海）公海展開聯合飛彈防禦演習。

此次為尹錫悅政府去年5月上任後至今第4次聯合飛彈防禦演習，先前3次為去年10月、今年2月和4月，當時南韓海軍派出神盾級驅逐艦世宗大王號和栗谷李珥號，前往獨島（日本宣稱擁有主權，稱竹島，目前為南韓實際管轄）鄰近公海海域進行演習。

此次聯合飛彈防禦演習距離上一次演習僅隔3個多月，是做為北韓5月31日發射運載火箭、7月12日試射新型ICBM火星-18型的回應。

南韓栗谷李珥號艦長金基映（김기영，音譯）表示，「透過此次聯合飛彈防禦演習，可以提升我軍對於敵方彈道飛彈的應對能力，且能成為韓美日（美日韓）三國國防安全合作的契機，未來將以我軍強而有力的應對體系和三方合作為基礎，有效共同應對北韓核武與導彈威脅。」

報導指出，美日韓三國在面對北韓核武與導彈威脅時的應對機制逐漸步上穩定軌道。南韓聯合參謀本部透露，北韓12日從平壤試射ICBM火星-18型以後，美國B-52同溫層堡壘戰略轟炸機便前往韓半島（朝鮮半島），和南韓空軍展開聯合演習。

另外，北韓12日試射飛彈前後，美國參謀長聯席會議主席馬克•麥利（Mark A. Milley）、南韓聯合參謀本部議長金承謙、日本自衛隊統合幕僚長吉田圭秀在夏威夷召開參謀長會議（Tri-CHOD），因此美日韓三方才能即刻討論應對方案；至於美國國務卿布林肯、南韓外交部長朴振、日本外務大臣林芳正14日在印尼雅加達發表聲明齊聲譴責北韓。

據悉，美國與南韓18日即將在首爾召開《華盛頓宣言》「核磋商小組」（NCG）首場的成立會議，預計之後美日韓三國元首將齊聚一堂討論軍事重要議題。