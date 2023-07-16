中俄將聯合軍演　國防專家：反制美拉攏日韓應對「台灣有事」

▲中國多次與俄羅斯舉行聯合軍演。（圖／視覺中國）



記者林郁婷／綜合報導

中國大陸國防部15日宣布，將和俄羅斯在東海（日本海）舉行「北部．聯合2023」聯合軍演，目的是提升兩國軍隊的戰略合作水平，此次俄國會派出海軍與空軍參加演習。國防軍事專家分析指出，這場軍演主要是反制美國，為防止「台灣有事」而拉攏日、韓。

《南華早報》報導，中國國防部在聲明中沒有提及聯合軍演的確切時間，只透露將側重「維護海上戰略走廊的安全」，提升中俄兩軍戰略合作水平，加強維持和平穩定的能力，今（16）日最新消息指出，參與演習的海上編隊已從山東青島某軍港出發。

國防專家表示，此次聯合軍演可以被視為應對美國拉攏日、韓，防止「台灣有事」而作出的回應，美國此舉對中俄都構成威脅。

中國軍事專家宋忠平指出，中國大陸國防部提到的「海上戰略走廊」，包含鄰近日本的三個海峽，宮古海峽、對馬海峽及津輕海峽，這些海峽可能成為美國和其盟國封鎖中俄進入西太平洋的據點，「為了突破任何潛在風險的可能障礙，解放軍和俄羅斯同行定期舉行演習非常重要。」

北京軍事科學智庫「遠望」研究員周晨鳴透露，美國不只與日韓合作，也和亞太地區的其他國家結盟，試圖孤立中國和俄羅斯，「中美、美俄之間的緊張關係正在推動北京和莫斯科走得更近，進一步孤立中國和俄羅斯只會促使解放軍和俄羅斯軍隊進行更多聯合軍演」。

據了解，中俄上個月在東海（日本海）上空舉行聯合空中戰略巡邏，這是自2019年以來第六次相關演習；去年9月中國人民解放軍派出「055型驅逐艦」，參加俄羅斯在日本海組織的「東方2022」軍事演習，由於當時中日關係緊張，日方控訴中國軍隊朝專屬經濟區（EEZ）丟五枚解放軍導彈，對此，中國否認此事，稱兩國尚未就該區域的限制達成一致。