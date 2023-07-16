MacBook Pro突然起火！　老婦「膝蓋灼傷」房子全燒光

▲蘋果MacBook Pro起火造成一名老婦的房子被燒光。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

美國紐約一名老婦日前在床上使用蘋果2019年款MacBook Pro時，突然感覺到膝蓋有灼熱感，結果發現棉被、床單著火，嚇得她立刻穿著睡衣衝出大樓，消防員抵達時，她的臥室已經被大火吞沒，火勢蔓延到廚房，她的大腿也有2到3度灼傷，最後她更被迫在旅館住10個月等待鑑定和整修。

NYC apartment scorched after woman’s MacBook exploded, suit says https://t.co/34ue8IJ4D1 pic.twitter.com/F53TqLeUo7 — New York Post (@nypost) July 15, 2023

根據《紐約郵報》報導，住在紐約皇后區的71歲老婦琳達（Linda Nahum）於2020年7月晚間，在床上使用蘋果2019年款MacBook Pro時，突然感覺膝蓋有灼燒感，結果發現整個棉被跟床單都著火了。

琳達的律師希金斯（Anna Higgins）表示，獨自一人居住的琳達先去廚房拿水試圖滅火，但實在是延燒太快，所以她打了911報警後，就穿著睡衣跑出家門。當消防員抵達時，琳達的臥室已經被火焰吞沒，大火也蔓延到廚房，最後火勢被撲滅後，她的整間公寓也都泡在水中。

希金斯說，琳達送院後發現大腿有2到3度灼傷，但更慘的是，她的公寓因為需要鑑定，加上可能有安全疑慮被當局封鎖，導致她無法回家，整整10個月被迫住在旅館裡，「大火燒毀了她所有東西，包含父母的遺物，而且她的家人不多，能紀念的東西都被燒毀，這樣的損失是無法估量的。」

儘管消防部門說，火勢可能是其他電器引起，但希金斯聘請獨立專家指出，火災是因為MacBook Pro的電池過熱起火所引發，目前他們正在尋求賠償。

事實上，蘋果在2019年召回了2015年至2017年生產的15吋MacBook Pro，因為它們的電池可能會因過熱起火，但2019年款的並未被召回。