農民自家玉米田挖出「700枚古金幣」　價值超過3000萬

▲美國肯塔基州發現700多枚古金幣，價值估逾數百萬美元。（圖／翻攝自GovMint）



實習記者任庭儀／編譯

美國肯塔基州一名農民在他的玉米田挖出700多枚金幣，這些金幣的歷史可以追溯到150多年前，也就是美國南北戰爭時期，其中還包含極罕見的自由女神金幣，總價值估逾數百萬美元（至少新台幣3000萬元）。

綜合WION、《商業內幕》報導，這批金幣被硬幣鑑定公司（Numismatic Guaranty Company，NGC）稱為「肯塔基大寶藏」（The Great Kentucky Hoard），9成以上均由黃金鑄造而成，介於1840至1860年代間，包括各種面額的硬幣，例如1美元（約新台幣30元）印地安金幣、10美元（約新台幣300元）和20美元（約新台幣600元）自由女神像金幣。

▲20美元自由女神像金幣。（圖／翻攝自NGC）



美國硬幣收藏營銷商GovMint指出，這系列金幣包含18枚1863年在費城鑄造、極稀有的20美元自由女神像金幣，深受收藏家喜愛，售價可能高達美元6位數（至少新台幣300萬元）的價格。知名幣商加勒特（Jeff Garrett）表示，「700多枚金幣實在數量驚人，就像是內戰時期的虛擬時間膠囊。」

肯塔基州位於南北交界處，在內戰期間雖保持中立，仍不可避免的被捲入其中，人們擔心受戰爭牽連，選擇將金錢藏起來，因此1861年內戰爆發後，金幣、銀幣及銅幣在市面流通的數量就減少了。