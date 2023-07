赴美深造畢業！泰洞穴少年獲救5年　與救命恩人重逢相擁

▲阿杜薩蒙畢業典禮這天,斯坦頓來到現場,兩人在台上相擁 。(圖/翻攝自IG)

記者詹雅婷/綜合報導

泰國2018年野豬少年足球隊受困睡美人洞引發國際關注,13名師生在當年奇蹟脫困。時隔5年,其中一名到美國發展的少年在畢業典禮這天,與當初的救命恩人、協助救援的潛水員斯坦頓(Rick Stanton)見面,兩人相擁團聚。

綜合今日美國、UNILAD等報導,野豬少年足球隊2018年6月23日到睡美人洞探險,因適逢雨季,12名隊員與教練全都受困洞內,隨著水位上升、食物即將耗盡,各國救援人員、潛水專家日以繼夜展開救援行動。身為英國救援團隊一員的斯坦頓最先找到受困師生,提供藥物等物資,前前後後花費3天把他們全數救出。而其中一名受困者就是現年19歲的少年阿杜薩蒙(Adul Samon)。

歷經洞穴受困事件之後,阿杜薩蒙仍保持著對足球的熱情,並於2020年前往美國紐約市外「邁斯特中學」(The Masters School)念書,拿全額獎學金,當上足球隊隊長,繼續踏上人生另一段旅程。就在阿杜薩蒙畢業典禮這天,斯坦頓也來到現場,兩人相擁的畫面令人動容。

阿杜薩蒙將於今年秋天前往佛蒙特州的米德爾伯里學院(Middlebury College),立志成為一名醫師,「為了生存,我們必須不斷適應所處環境、適應你的生活,這令人難以置信,是個奇蹟,我從沒想過自己能走到這裡。」

