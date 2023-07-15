陸生團來了！禮遇查證通關　蕭旭岑：對兩岸和平有重大指標意義　

記者宋良義、任以芳／桃園報導

馬英九基金會邀請陸生來台團今（15）日上午11時45分順利抵台，由馬英九基金會執行長蕭旭岑親自接機。透過機場最新畫面顯示，台灣方面讓陸生團禮遇查證通關，團長北京大學前校長郝平、大陸奧運桌球冠軍丁寧出關時向外界揮手致意。至於陸生團來台的重大意義？蕭旭岑指出，蔡英文政府執政後，兩岸中斷交流到了兵凶戰危的時刻，如今迎來第一個陸生代表團訪台，對於兩岸和平和舒緩緊張情勢有重大的指標意義。

▲ 北京大學前校長郝平（右）、大陸奧運桌球冠軍丁寧（中）率陸生團來台。（圖／記者宋良義攝）

北京大學前校長郝平、大陸奧運桌球冠軍丁寧率隊北京、清華、復旦、武漢及湖南等5校共37人訪台，今搭乘國航CA-185航班從北京出發，於11時45分抵達桃園機場，預計從15日到23日進行9天8夜學術交流，將走訪台北、新竹、台中、花蓮等地。抵達台灣第一站參訪行程前往新竹台積電創新館。

▲ 陸生團抵達桃園機場。（圖／機場記者聯誼會提供）

透過機場內部最新畫面，陸生抵達時間接近中午時刻，我方特地安排陸生團先下飛機，並且安排三條專屬查驗查驗證件通道，讓陸生團快速禮遇通關，並且提前安排行李放行，與一般旅客錯開。

在蕭旭岑陪同之下，郝平與丁寧率先出關也主動向外界揮手致意，馬辦成員也呼喊「歡迎來台灣！熱烈歡迎！」氣氛相當熱絡。接著由「大九學堂」成員以舉牌方式，引導陸生團成員搭乘專屬的大巴，從下機到離開機場，大約30分鐘內左右，安排相當精準細緻。

▲ 馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者宋良義攝）

走過疫情三年後，兩岸最大陸生交流團幾經波折終於抵台，蕭旭岑受訪表示，「感謝蔡英文政府最後核准。」並且強調，蔡英文政府執政後，兩岸中斷交流，甚至是兵凶戰危的時刻，第一個這麼重要大陸大學代表團來訪台灣，對於兩岸和平以及舒緩形勢緊張有重大的指標意義，馬英九基金會也會好好接待安排，讓學生此行能夠順利圓滿成功。

至於安排陸生參訪成效？蕭旭岑重申馬前總統三月訪陸時談話，「讓兩岸的年輕人多一點認識，多一點交流，就減少了一些誤解，相對來講也就減少了所謂發生衝突的可能性，也會影響到兩岸的政府決策，都是很重要的指標，畢竟兩岸未來取決於年輕人。」

▲ 陸生團抵台 。（圖／記者宋良義攝）

陸生團都是第一次來台灣，蕭旭岑也表示，會安排陸生團走訪台灣特色景點，像是夜市、太魯閣、平溪、九份，也會和台大、政大、文化、東華四所大學學生交流想法，彼此腦力激盪。

馬英九基金會邀請大陸大學生來台交流案，目前已獲聯審會通過。大陸國台辦11日回應稱，此訪是3年多來大陸高校首次組團赴台交流，對於促進恢復兩岸雙向交流「具有積極意義」。

▼ 馬辦接機團 。（圖／記者宋良義攝）