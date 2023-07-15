陸生團抵台直奔台積創新館　新竹縣府「東方美人茶」熱情相迎

記者陳凱力、陳韻如／新竹報導

馬英九基金會規劃邀請大陸5所大學師生來台交流，而交流團今（15）日抵台，首站就來到「護國神山」台積創新館。對此，新竹縣教育局長楊郡慈也熱情送上東方美人茶歡迎交流團來訪，而對方也回贈北京大學紀念盤，雙方互相合影，場面相當融洽。

▲陸生團抵台，新竹縣教育局長送上東方美人茶歡迎。（圖／記者陳凱力攝）

內政部移民署聯合審查會議11日通過馬英九基金會邀請陸生來台交流案，而交流團一行共37人也於今中午搭乘中國國際航空CA-185抵台，並且直接前往新竹科學園區參訪。

新竹縣教育局長楊郡慈今於現場致詞，表示新竹是產業科技研發的重要城市，在這城市可以看到產業整體發展，且竹科從1980年創立到現在，在三個科學園區中其中有37.7億的產值就是來自竹科。另外，台積電在全球半導體產業每年的產值是2.26兆元，超過全球半導體產業的三分之一以上，因此成為了研發、創新，以及人才培育重要的地方。

▲桌球世界冠軍丁寧回贈北京大學紀念盤。（圖／記者陳凱力攝）

此外，基金會執行長蕭旭岑則受訪說明，為何會選擇台積創新館作為首站參訪據點。他表示，先前曾與新竹縣府討論，另外加上交流團朋友們的意見，他們非常想來看看全世界最重要的半導體公司，因此才做出這個安排。

另外，值得注意的是，此次交流團中其中一名成員正是桌球世界冠軍丁寧，她目前正就讀北京大學碩士，也成為了此次交流團的團長，而她也在楊郡慈致詞完畢後，代表交流團拿出北大的紀念盤與楊郡慈互贈禮物，而我方則是送上特產東方美人茶。

據了解，陸生團都是第一次來台灣，蕭旭岑也表示，後續會安排陸生團走訪台灣特色景點，像是夜市、太魯閣、平溪、九份，也會和台大、政大、文化、東華四所大學學生交流想法，彼此腦力激盪，盼能藉此促進交流，而這也對於兩岸和平和舒緩緊張情勢有重大的指標意義。