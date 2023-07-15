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大陸 大陸焦點 特派現場

與陸生團訪竹科！丁寧認同張忠謀「這句話」　讚台積電優秀引領者

記者陳凱力、劉人豪／新竹報導

馬英九基金會邀訪的陸生團今（15）日上午11時45分順利抵台，由北大前校長郝平擔任團長，來台進行為期9天8夜的學術交流，而抵達台灣第一站參訪行程前往新竹台積電創新館，隨陸生團來台參訪的大陸桌球名將丁寧指出，台積電一直是優秀的引領者也是創新者，並認同台積電創辦人張忠謀講的「創新是我們人類最重要的東西」，大家都是在各自學習的領域、生活的領域創新。

▲▼陸生團 。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲隨陸生團來台的大陸桌球名將丁寧。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼ 陸生團抵台，新竹縣教育局長與桌球世界冠軍丁寧互相贈禮 。（圖／記者陳凱力攝）

▲陸生團抵台，新竹縣教育局長與桌球世界冠軍丁寧互相贈禮 。（圖／記者陳凱力攝）

丁寧表示，是第一次来到台灣，台積電創新館是整個行程的第一站，覺得參觀過程中對於企業、對於晶片的製造過程有更深入的了解認識，覺得台積電在機械工程電路領域，一直是優秀的引領者也是創新者。

丁寧指出，台積電創辦人張忠謀講過創新是我們人類最重要的東西，「我覺得創新的確是改變了我們的生活，帶來更多的方便」，所以這個理念是大家共同擁有的，大家都是在各自學習的領域、生活的領域創新。

至於接下來的行程，丁寧說都相當的期待，無論是去學校交流或是人文地點，最期待的還是美食，也期待跟台灣同學有體育上面的交流。面對台灣美食，丁寧也希望自己有很多的胃，可以吃下很多的美食，像是糯米、麻糬、糕點類的都很喜歡。

▲▼陸生團 。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲陸生團女成員虎雪表示，很期待前往東華大學。（圖／記者陳凱力攝）

陸生團其中一名女成員虎雪指出，到台灣第一個感受是天氣跟景色特別好，在路上很期待台灣之行可以見到非常多的特色以及跟同學交流，她是國際政治專業，目前還沒有遇到相同專業的同學，期待後面幾天可以遇到學校同學，一起聊聊學科以及上的課，另外也很期待到東華大學，因為聽說那邊相當優美，且她也比較關心環境議題，而東海大學對環境保護、海洋生物保護有研究，所以想要跟同學聊聊。

丁寧在2016年和許昕及好搭擋劉詩雯一同進入國際乒聯名人堂，並選擇在2021年9月16日退役，正式卸下選手身份，結束26年的桌球生涯，成為北京大學體育教研部一名研究生，而北京大學將是她攻讀的第二個碩士學位。

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