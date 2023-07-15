陸生團抵台「瞇瞇眼女生」被認出　奧運桌球冠軍丁寧也來了！

▲大陸桌球名將丁寧（黑白條紋上衣）這次也隨著陸生團來台參訪。（圖／記者宋良義攝，下同）

記者魏有德／台北報導

馬英九基金會邀訪的陸生團今（15）日按預定時間抵達桃園機場，機場也開設3個專屬通道，提供團員查驗證件，以利迅速通關。陸生團由北大前校長郝平等人走在最前方，而他身旁有一位身材高䠷的女生，加上標誌性的「瞇瞇眼」，讓在場等候的媒體一眼就認出來，她就是奧運金牌得主，拿過世錦賽、世界盃冠軍的「全滿貫」桌球好手丁寧。

33歲的丁寧身著黑白色條紋襯衫和深色長褲，顯得相當俐落帥氣，而她在面對媒體拍攝時，隨和的露出招牌式的瞇瞇眼笑容，儒雅的氣質絲毫讓人感覺不出來，她曾經是大陸桌球界的看板球星，在賽場上揮汗拼搏，同時也是里約奧運的女單金牌得主。

丁寧6歲便開始練習桌球，13歲便入選大陸青年隊，15歲入選國家隊後一路拚上主力位置。她在2011年拿下桌球世錦賽冠軍，2016年拿下奧運金牌，成為拿下桌球大滿貫的好手，直至她在2017年天津全運會奪冠，至此成為大陸桌球屆第六位「全滿貫」的好手。

丁寧在2016年和許昕及好搭擋劉詩雯一同進入國際乒聯名人堂，並選擇在2021年9月16日退役，正式卸下選手身份，結束26年的桌球生涯，成為北京大學體育教研部一名研究生，而北京大學將是她攻讀的第二個碩士學位。