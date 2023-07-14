印度「月船三號」發射成功　預計8月下旬挑戰降落月球

▲印度14日搭載「月球飛船3號」的火箭成功發射升空。（圖／翻攝自YouTube）

記者詹雅婷／綜合報導

印度14日當地下午2時30分過後，搭載「月球飛船3號」（Chandrayaan-3）的火箭成功發射升空，預計在40天內抵達月球，希望能成為繼美國、俄羅斯、中國之後的第四個登月國。CNN指出，在火箭升空的歷史一刻，人群聚集在達萬太空中心，也有超過100萬人利用YouTube觀看。

#WATCH | Indian Space Research Organisation (ISRO) launches #Chandrayaan-3 Moon mission from Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota.



Chandrayaan-3 is equipped with a lander, a rover and a propulsion module. pic.twitter.com/KwqzTLglnK — ANI (@ANI) July 14, 2023

綜合NDTV、紐約時報等報導，在群眾揮舞印度國旗歡呼之際，火箭發射升空，這趟從地球到月球的旅程預計需要一個月左右的時間，計畫在8月23日或24日嘗試降落月球表面。已知印度的目標是把登月車降落在月球南極，此處近乎黑暗，是先前未被探索過的地方，這次的任務也將研究該地區的地形。

依據登月計畫，月球飛船3號在14日升空後，大約需要15天至20天的時間進入月球軌道，在接下來數周期間，科學家將降低火箭速度進行緩慢著陸。若一切按計畫進行，六輪漫遊車將彈出，並在月球表面的岩石和隕石坑周邊探索，收集重要數據及影像，回傳地球進行分析。

若這次登月任務成功，印度將成為繼美國、俄羅斯、中國之後的第四個登月國，也將是第一個能降落在月球南極附近的國家。