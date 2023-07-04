中俄試圖「開採月球」製造宇宙核武？　英國太空司令示警

▲中國在2020年發射嫦娥五號。（圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

英國太空司令部司令戈弗雷（Paul Godfrey）近日受訪時警告，中國和俄羅斯正悄悄投入鉅額資金，用於太空探索和宇宙核武器，未來在我們有生之年裡，將能看到中國在月球和小行星上採礦。

戈弗雷近日接受英國《泰晤士報》訪問，中國和俄羅斯投資數十億元探索太空和打造武器，「小行星採礦，將成為我們有生之年會發生的事。」對此，美國太空司令部司令詹姆斯．迪金森（James H. Dickinson）也提到俄羅斯和中國高超音速武器，

戈弗雷指出，中國2020年在月球上發現了一種名為「嫦娥石」（Changesite-(Y)）的新磷酸鹽礦物，可用作核聚變燃料，所以北京正在考慮掠奪月球礦物，目前中國已經發表白皮書，提到正在探究月球上的關鍵礦物。

迪金森則說，北京已具備「抓取」和移動衛星的技術，更在2021年測試高超音速武器，能在低軌道空間環繞地球飛行，再打擊目標，儘管這次測試誤差約32公里，並未擊中目標，但防務專家擔心，飛彈可攜帶核彈頭，也有能力繞開美國的防空系統。

迪金森表示，俄羅斯擅長干擾衛星，這是一種可以否認的攻擊形式，可能切斷英國與外界聯繫，並對金融市場造成破壞。另外，莫斯科有反衛星飛彈，能以時速2萬8000多公里攻擊軌道上目標，並在2021年展示了自己的衛星打擊能力，摧毀了一顆蘇聯廢棄衛星「宇宙1408」。

不過，迪金森（James H. Dickinson）也說，儘管擔心美國在太空競爭中落後，但五角大樓對自己仍充滿信心，「美國確實有很優秀的技術，當然，我們也看到了其他國家，特別是中國和俄羅斯的高超音速武器，我們將繼續關注這一領域，以了解如何減輕這類威脅。」