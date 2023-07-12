陸2030前要實現太空人登月並建立科學研究站　初步方案公布

▲大陸正研製長征10號運載火箭及新一代載人飛船。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸計劃在2030年前實現載人登陸月球的任務，對於這項任務，大陸載人航天工程辦公室副總師張海聯今（12）日上午在武漢舉辦的第九屆中國（國際）商業航天高峰論壇上首次公開說明初步方案，引起外界關注。

▲大陸載人探月工程相關設備模型。（圖／翻攝央視）

《澎湃新聞》報導，張海聯透露，我國計劃在2030年前實現載人登陸月球開展科學探索，其後將探索建造月球科研試驗站，開展系統、連續的月球探測和相關技術試驗驗證。

根據張海聯公布的初步方案顯示，將採用兩枚運載火箭分別將月面著陸器和載人飛船送至環月軌道在軌交會對接，航天員（太空人，下同）則由飛船進入月面著陸器，月面著陸器將單獨下降著陸於月面預定區域，太空人乘坐著陸器登上月球後，進行科學考察與樣品採集。

張海聯表示，在完成既定任務後，太空人將乘坐著陸器上升至環月軌道與飛船交會對接，並攜帶樣品乘坐飛船返回地球，「為完成這項任務，我國科研人員正在研製長征十號運載火箭、新一代載人飛船、月面著陸器、載人月球車等裝備。」

公開資訊顯示，在人類歷史上，僅有美國NASA自1969年起的3年多內嘗試了6次登陸月球的試驗，共計12人踏上過月球表面。時隔多年，美國和大陸正在進行新一輪的「登月」較量，雙方都宣稱欲在2030年前完成人類再次登上月球的計劃。