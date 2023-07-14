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最頂吃到飽4000元訂位秒殺！他看傻喊「穩賺？」　網揭驚人內幕

▲▼饗 A Joy。（圖／翻攝饗 A Joy臉書粉專）

▲全台最高吃到飽餐廳「饗 A Joy」訂位秒殺。（圖／翻攝饗 A Joy臉書粉專）

網搜小組／劉維榛報導

台人熱愛美食，無論排隊多長、訂位多難訂、價格多貴，就是一定要吃到！一名網友驚呼，最頂級吃到飽餐廳「饗A Joy」23日才開幕，即便晚餐加服務費要破4000元，訂位仍大爆滿，讓原PO感到不可思議求問「在台灣開吃到飽是不是穩賺不賠的生意呢？」引來網友炸鍋討論。

一名網友在PTT直呼，聽聞「全台最高Buffet」晚餐一頓超過4000多元，訂位還是大爆滿，對於台人消費「食」力感到訝異，也反映1現象，就是吃到飽肯定超賺，才能這樣一直開店，讓原PO好奇驚問「在台灣開吃到飽是不是穩賺不賠的生意呢？」

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文章引發網友炸鍋討論，「要砸錢弄得夠高級，讓人足以覺得我（很）盤，流量密碼就是...哥吃的是我驕傲，才有人捧場『價錢』」、「可見台灣人多享受，是白飯滿足不了的」、「倒的一大堆耶，很多都剛開幕料很好，後面料越用越差...沒客人就倒了」、「賺飽，建議你也去開一間」、「這家集團掌握了吃到飽流量密碼」。

也有人分析內幕，「我去吃老闆賺，（因為）我吃很少，又不是每家店家能遇到大胃王」、「被吃倒的店很多，但好好計算成本，開價高點應該還是會賺」、「重點是定價吧～不然肯定賺啊！吃到飽，一般人是多會吃？2小時用餐，大概1個小時之後就沒人再夾鹹食了，最後半小時排冰淇淋、排甜點」、「這種穩定開很久的大集團成本控制都準準的，你一個人的平均胃容量就那麼大，你能吃多少，人家都算好了，1000人裡面看有沒有一個豪豪或小慧」。

▼價格須收10%服務費，計算下來，晚餐費用可是須花費逾4200元。（圖／翻攝饗 A Joy臉書粉專）

▲全台最高吃到飽餐廳「饗 A Joy」價目表。（圖／翻攝饗 A Joy臉書粉專）

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

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關鍵字：

吃到飽Buffet饗 A Joy訂位穩賺不賠

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