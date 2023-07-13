最會煮白飯的店！PTT狂推「2日式餐廳」粒粒分明：還可免費續加

▲白飯是亞洲人的主食。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

相較於歐美國家，亞洲人主食都以米飯、麵食為主，不少店家也會提供免費加飯，或是白飯免費供應的好康吸引顧客，就有網友好奇問，白飯要煮得好吃不容易，太濕太黏都會影響口感，於是想問問大家，白飯吃到飽的店家中，哪一間煮得白飯最好吃？貼文一出，一票人點名「大戶屋」和「福勝亭」。

原PO在PTT發文，「大家吃過最頂的白飯吃到飽是哪間？」之前就有聽說台灣人不會煮白飯，尤其是一些吃到飽的火鍋店，底部很多飯都會黏成一坨，「有些店的飯也濕到根本像在吃粥」，他印象最深刻的是，有間店不但飯煮得好吃，還提供海苔粉跟芝麻粉，讓顧客自由加。

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▲網友認為日式料理店的白飯都很讚。（圖／翻攝自PTT）



貼文一出，最多網友點名「福勝亭」跟「大戶屋」，「福勝亭的白飯其實真的還不錯」、「福勝亭都吃味增湯泡飯」、「大戶屋，沒有之一」、「福勝亭雖然便宜，但是飯灑海苔芝麻好吃」、「高中吃福勝亭，飯好吃真爽」、「福勝亭白飯真心好吃，品質穩定」、「大戶屋真的好吃到哭，世界上最好吃的白飯，粒粒分明，吃不下也一定要再點一碗」、「大戶屋，晶瑩透亮的米穩定發揮」、「以前在大戶屋工讀過，真的大推」、「福勝亭的飯真的粒粒分明油亮亮的，再加海苔粉直接爽到不行」。

▲ 許多網友推薦大戶屋的白飯。（圖／資料照）



另外還有網友大推，「瓦城其實也不錯，還有好幾種米可以換」、「涮乃葉的咖哩飯超讚」、「時時香有三種米飯可以吃到飽也很讚」、「定食店的都很優」、「品田牧場的越光米，免費續到撐」、「魔法咖喱的越光米是最好吃的」、「勝博殿的白飯屌打其他日式定食」、「竹山饌喜堂，每次都吃5碗以上」、「YAYOI彌生軒」。

還有網友指出，日式料理店的白飯幾乎都很讚，「白飯好吃要去日本料理店，他們都用頂級的白飯」、「日料的白飯真的工比較足」、「日本店家普遍強台灣10倍」。