「全台最高Buffet」9點訂位卡爆！網友一片哀號：根本打不開

▲饗 A Joy。（圖／翻攝饗 A Joy臉書粉專）



記者朱祖儀／綜合報導

位於台灣地標台北101大樓86樓的「饗A-Joy」，將在7月23日正式開幕，今（13）日上午9點也搶先開放網路、電話訂位。不過官網一開放，隨即湧入大量民眾導致當機，不少人在餐廳粉專抱怨，「根本點不進去」、「頁面還沒打開就秒殺了！」

「饗A-Joy」在今早9點於官網開放訂位，每人需先預付1,000元訂金，可訂位區間為7/23至8/13，每餐期共提供282個座位。在官方粉專也已公布部分美食照片，包括牛排、海鮮龍蝦、握壽司、炸物烤串等，單人午餐3280元、晚餐3880元。

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▲「饗 A Joy」價目表。（圖／翻攝饗 A Joy臉書粉專）



不過官網今早一開放預約就當機，不少網友哀號「網頁打不開」、「網路被塞爆了」、「好扯，位置秒殺了」、「網路訂位是豪小的？根本開不了，爛死了」、「你們高層有先試過網路嗎？網路沒處理好公告9點幹嘛？？直接10點打電話呀！爛！」「網頁當了啦」，也有人抱怨「價位都這麼高了用餐時間還是一樣」、「不分平日假日一樣價格？」

但有網友分享，「開不了應該是網址被暫存了，要重新輸入或點選，不然會一直鎖在昨天的coming soon，而且網頁做得很繁複，不好進，要用饗賓本身的訂位就比較順。」

▼網友一片哀號。（圖／翻攝饗 A Joy臉書粉專）

