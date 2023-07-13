高鐵乘客乾吃泡麵！　他好心提醒才知對方「不友善遭遇」

▲一名搭乘高鐵的男乘客為了不影響他人，乾吃泡麵，讓網友心疼直呼「希望大家能多包容」。（圖／抖音）



圖文／CTWANT

中國湖北一名網友在網路路上發文表示，日前他搭乘高鐵時，發現隔壁的一名乘客乾吃泡麵，於是他便好心提醒對方高鐵上有熱水可以泡。沒想到，對方卻回覆他，因為先前他曾在高鐵上泡過泡麵吃，卻遭到其他乘客用不友好的眼神看待，讓該網友心疼直呼「希望大家能多包容」。

綜合陸媒報導，中國湖北武漢一名網友在網路上發文表示，近日他搭乘高鐵時，發現隔壁男乘客正在乾吃泡麵，於是他便向表示，車上有提供熱水可以沖泡泡麵。沒想到對方卻回覆，先前他曾在高鐵上泡泡麵吃，卻因為味道太重，遭到其他乘客用不友善的眼神看待，他才會這樣乾吃泡麵，以免影響到其他人。

而該網友也在文中心疼表示，自己聽完對方說的話很有感觸，對於他的行為感到非常讓人尊敬，不過希望大家能有更多的包容。

消息一出也引起許多網友紛紛留言表示「我就很納悶，到底是誰說過高鐵上不能吃泡麵？」、「能賣為什麼不能吃，又不是榴槤、螺絲粉那種味道那麼大的」、「往往替別人著想的人，都是自己受苦遭罪，很敬佩」、「說味道重的都是那些自以為很有素質的那群人」、「天生的善良，高素質人群」。

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