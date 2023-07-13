砸4萬接髮「頭皮狂流血、起水泡」　24歲女剃光頭崩潰提告

▲24歲的肖娜（Shauna Higgins）完成接髮後，竟在短短4周內，就出現頭髮脫落的問題。（圖／翻攝自Twitter／@dailystar）

文／CTWANT

國外一名24歲女子因服藥問題出現掉髮危機，於是她便到當地一家美髮店花費1300美金（約新台幣4萬元）進行接髮。沒想到接髮後竟意外引起過敏反應，頭髮不斷掉落、頭皮更不斷起水泡流血，最終她將頭髮全剃光，並一狀告上法院。

根據《每日星報》報導，國外一名24歲女子肖娜（Shauna Higgins）因為服藥問題出現落髮危機，於是她在2022年12月時便前往美髮店，花費1300元美金進行接髮；沒想到，她完成接髮後，竟在短短4周內，就出現頭髮脫落的問題。

肖娜表示，當她完成接髮後，洗頭時接髮處的頭髮就不斷掉落，同時原本長在頭皮上的頭髮也跟著掉落。她更指出「之後我的頭皮開始流血並起水泡，我的皮膚上出現了巨大的紅色斑塊，每天都會有更大面積的頭髮脫落。」

事後，肖娜因為受不了自己不斷落髮的情況，下定決心將頭髮全部剃光，並要求美髮店全額退款，不過她卻遭到店家冷處理。對此肖娜也表示，「美髮店給我帶來了很多身體和情感上的痛苦，我不想看到另一個人經歷這樣的事情」，於是她決定告上法院，目前仍在等待後續開庭。

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