22歲女兒上班遲到被訓斥！老爸竟call老闆：你知道她每晚都失眠嗎

▲女兒上班遲到被訓斥，老爸竟致電雇主。（示意圖／unsplash）



圖文／CTWANT

別把職場當學校！有位英格蘭（England）老闆在社群平台發文分享職場趣事，他透露公司最近來了一名很愛遲到的22歲女員工，為此他訓斥了女員工一番，提醒對方遵守公司上班規定，沒想到當天他竟接到女員工老爸的來電，劈頭就罵個不停，甚至為寶貝女兒辯解「遲到是因為失眠」，讓他超錯愕。

該名老闆周一（10日）在推特發文表示，公司規定每天早上最晚9點必須抵達公司，但該名新進女員工卻經常在10點至10點半之間才進到辦公室，今天他忍不住訓斥了女員工，怎料傍晚6點竟接到對方老爸的來電，「她的父親因為我斥責了他的女兒，氣到打電話過來大罵特罵，他說女兒會遲到的理由是晚上睡不著。」

貼文曝光後，引起網友留言熱議，「讓他直接去辦公室接女兒回家阿」、「這女兒被寵壞了吧」、「Uncle，要不要考慮開公司給你女兒，不要出來禍害人間」、「找一份大夜班的工作，可以熬夜到早上。」不過也有人建議雇主，可採用扣薪水處分或寄警告信提醒，不要以斥責的方式來處理問題。

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