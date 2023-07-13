威力彩上看2億！「3生肖」今天快買　這族群有望得意外之財





▲威力彩今（13日）開獎，頭獎上看2億元。（示意圖／CTWANT）

文／CTWANT

威力彩今（13日）開獎，頭獎上看2億元。對此，《搜狐》運勢專欄也指出，生肖龍、狗、羊有望在7月登上人生巔峰，財運大放異彩，不僅事業能獲得好表現，錢財也滾滾而來，投資更有貴人助力，務必好好把握。

生肖龍

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生肖龍在7月愛情事業兩得意，首先在事業方面，有望在福星的加持下，大放異彩，並帶領員工把公司越做越大。另外，在購買彩券方面也有望中獎，賺取豐厚獎金。再加上迎來旺盛的桃花運，人生必將成功登頂。

生肖狗

生肖狗因命宮有「龍德」和「金輿」駕臨，未來數個月幸運連連，尤其在7月更可獲財神爺眷顧，不僅容易中獎能得到意外之財，事業方面還因業績衝天賺取可觀獎金，並能妥善利用額外資金，創造被動收入。此外，感情方面也將大有進展。

生肖羊

生肖羊渴望成功的念頭在7月開始萌芽，一改過去慵懶的性格，正式面對職場的各種考驗。因此在事業方面將有傑出表現，進而受到提拔，並賺取豐厚獎金。創業及投資領域也有望得貴人助力，購買彩券上更是好運不斷，有機會抱回大獎。

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