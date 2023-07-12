人氣咖哩店「免費白飯變調」　暫停營業仍遭1星負評出征

▲白飯之亂讓台灣許多餐飲業者審視店內的用餐規則。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

北科大27位學生日前到「大道創意料理快炒」用餐，因免費白飯不夠而留下1星負評，如今熱炒店老闆宣布「無限期暫停營業」。對此，北市公館商圈的人氣咖哩店「小灶咖」提出「本店沒有義務無限制的供應白飯跟咖哩醬」後，卻遭網友出征Google評論。

「小灶咖」11日於臉書發文表示，過去擔心學生吃不飽，因此有提供續飯續醬，但現在成本負擔增加，小店難以經營，因此未來會視現場情況提供，「有感於本次北科大熱炒事件，本店可續飯續醬是出於好意，不代表本店有義務提供，讓大家無限吃到飽」、「如果因為這樣的聲明造成不快，請可以不用來本店消費，避免引發兩造不愉快。」

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由小灶咖發佈於 2023年7月12日 星期三

然而，消息曝光後，許多網友卻到「小灶咖」的Google評論上留下1星負評，讓該店的老饕不忍心，立刻以5星評論補血。

「小灶咖」12日晚間也在粉專發文表示，他只是看到新聞才決定將店規完善、補強，避免未來發生類似的爭議，「我剛經過大手術後停業休養中，順便思考未來的經營方向。」

據悉，「小灶咖」的老闆4日就發文要去開刀動手術，預計休養半個月以上，因此暫停營業咖哩店，但仍被許多未消費過的網友在網路上留下負評。