餐廳曝1神招「專防白飯之亂」客人付錢還會爽　眾人推爆：根本典範

▲高雄市一間餐廳分享白飯的「特殊計價」方式，被網友大讚「典範」。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／趙蔡州報導

北科大學生鬧出的「白飯之亂」持續延燒，熱炒店老闆12日宣布將無限期暫停營業。高雄市一間餐廳有感於這次事件，特別在臉書分享以前經營快炒時，店內白飯的「特殊計價」方式，不但可以控制白飯的消耗量，還可以迴避奧客，讓許多網友大讚「整個就是典範！」

臉書粉絲團「釣客食堂」12日表示，他們以前賣熱炒時，菜單清楚寫明「一碗白飯20元」，待客人用完餐結帳時，老闆會說「白飯沒有幫您算錢」，這樣客人聽了會很開心，覺得這一家餐廳老闆真好，還會招待白飯，而店家也可以避免「白飯之亂」，不會有白飯被挖光的可能，畢竟有些人看到白飯要錢，就會改點炒飯或炒麵。

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「釣客食堂」表示，這個方法不但能控制店內的白飯消耗量，碰上找麻煩的奧客又可以算錢，根本一舉多得，「我又教大家一次如何控管白飯的方法了，兵不厭詐這是白飯」。

▲網友認為「老闆控制白飯的方法」非常聰明。（圖／翻攝自釣客食堂臉書）

貼文一出立刻引發網友熱議，許多人稱讚說，「整個就是典範」、「正常使用白飯，又不會造成浪費，而且還有機會少花20元」、「洞悉人性，看到白飯20，當然點炒飯炒麵」、「做生意的人才啊」、「真的是高招」、「這樣很好，寫的明明白白，不會打著免費的名義攬客，又怕人吃」、「你說出來，這樣大家都知道了」。