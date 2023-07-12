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「白飯之亂」消費糾紛→網路暴力　矢板明夫：學生已經佔便宜

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

▲矢板明夫認為北科大「白飯之亂」，學生已經佔便宜。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營） 

記者林彥臣／綜合報導

北科大「白飯之亂」持續受到關注，網路上兩派意見戰翻。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫也在臉書上，對這個議題撰文分析，認為整起事件從「消費糾紛」變成了「網路霸凌」，學生其實已經無形中佔了便宜。

矢板明夫11日在臉書上發文表示，這件事就是一件消費糾紛，如果是在20年前，任何一方當事人只要冷處理幾天，就會不了了之，但是趕上了網路時代，這件事才成為公眾關心的話題。

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矢板明夫指出，學生們的做法的確有一些不成熟，首先，店家開店是為了養家糊口，而不是做善事，所謂的「免費提供米飯」，不過是為了吸引客人的一種商業手段，店家期待的客戶群體，一定是多喝酒、多點菜的工薪階層，而不是囊中羞澀又食欲旺盛的大學生。

矢板明夫接著提到，這些大學生的消費平均單價，比其他客人低許多，但吃的免費米飯，又比其他客人要多，其實已經無形中佔了便宜，當然，這個社會需要照顧年輕人，合理利用對方的促銷手段、佔一些便宜，也是年輕人的特權，但社會期待的，是這些年輕人有一顆「感恩的心」。

矢板明夫進一步分析，當米飯不夠的時候，就跑到網上狂刷負面評價，這一點尤為不可取，這種做法嚴重傷害到他人利益，不應該被稱之為言論自由，事實上更近乎於網路暴力，因為在今天，對所有店家來說，網路上的口碑評價，都可能直接關係到生死存亡。

▲▼矢板明夫。（圖／翻攝矢板明夫臉書）

▲日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫。（圖／翻攝矢板明夫臉書）

矢板明夫認為，在網路上對餐廳進行評價，應該包括用餐環境、菜餚味道、價格、服務等多方面內容，就因為「米飯不夠」這一件，就把這家餐廳全部否定了，這種做法對店家和其他消費者來說，都不公平。

矢板明夫說，或許這些年輕人，只是為了發洩一時的憤怒情緒，認為給個差評算不上什麼大事，但是，當很多人同時在做這一件事情的時候，就會形成網路暴力，所造成的影響是巨大的。

矢板明夫提到，這件事發生以後，網路上又出現了許多人用激烈的語言攻擊和批評這些大學生的狀況，很多人認為自己在主張正義、替店家鳴不平，但是，當他們使用「飯桶」這樣否定對方人格的詞彙時，其實在不知不覺中已經進入了網路暴力的循環。

矢板明夫最後強調，網路暴力，可以非常簡單地毁掉一個人或者一家企業，造成家破人亡的悲劇。這種例子在很多國家都發生過，一定要引以為戒。

這兩天的臉書被「白飯之亂」洗版。二十多位大學生，近日到台北市某著名熱炒店用餐，吃光店內白飯後，還因為吃不飽，事後上Google狂刷1星負評、引發討論。 我認為這件事就是一件消費糾紛。如果是在20年前，任何一方當事人只要冷處理幾天，就會不了...

矢板明夫俱樂部 Yaita Akio 發佈於 2023年7月11日 星期二

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