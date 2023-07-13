北科大生「飯桶王大賽」不辦了！發起人突連道歉3次：水很深我好怕

▲北科大生「飯桶王大賽」不辦了，發起人道歉，喊「好怕」、「水很深」。（圖／翻攝網頁）

記者李佳蓉／綜合報導

「白飯之亂」燒了6天還沒完！27位北科大學生到熱炒店「大道創意料理快炒」用餐，因不滿白飯沒了且沒吃飽，怒刷1星反擊，目前雙方仍各執一詞，店家也公告停業。而日前有學生發起「北科第一屆飯桶王大賽」，聲稱贊助獎金累積3萬多元，賽制還在構思中，沒想到發起人今（13）凌晨突發文宣布不辦了「我好怕 水很深」並連續道歉3次。

日前有學生在臉書私密社團怒喊，為何輿論可以這樣一面倒？話鋒一轉，原PO表示已向畢業學長們拉到贊助獎金31600元，要高調舉辦「北科第一屆飯桶王大賽」，暫定報名費免費，但會有押金，完賽就會退還。

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沒想到才過了2天，「北科第一屆飯桶王大賽」突喊卡！該項比賽的發起人突然發文道歉「不辦了 我好怕 水很深」，更連續寫下3次對不起，讓人看了一頭霧水。

稍早發起人又PO文，表示「比賽將不會舉辦，贊助金額將會退還給學長們」，認為該起事件只是一個簡單的消費糾紛，沒必要為此爭執，不只因引發社會觀感不佳而道歉，也向學生及老闆鄭重地說對不起，最後更請大家放過老闆「人家出來做生意也是非常不容易的」。

▲北科大生「飯桶王大賽」不辦了，不少學生錯愕。（示意圖／翻攝網頁）

該文一出引發網友錯愕，「欸學弟不要被摸頭 加油加油！學長都還在外面跟阿桑筆戰餒」、「幫QQ說好的言論自由，最後還是被強迫刪除相關言論文章」、「可能是教育部好意怕學生吃太多太快噎到，新聞是這樣說的喔」、「不辦沒關係，辛苦了，然後記得把贊助退回喔，不要讓眼裡只有白飯的媒體抓到機會又亂帶風向」。

也有人提出更實質作法，「不知道能不能取得各位贊助的同意，把錢拿去捐白米或是物資等給有需要的人，世界很糟沒關係，我們當個傳遞善良傳遞愛的人」。

針對「北科第一屆飯桶王大賽」，當時教育部指出，過去曾有學生參加類似比賽過世，教育部至今立場都一致，不鼓勵也不樂見這種活動，學生若想表達想法，可以用其他方式，也希望校方出面和學生溝通。

教育部技職司楊玉惠指出，早在15年前，就有大葉大學學生因為參加大胃王比賽，30秒內吞2.5顆饅頭，導致身體不適，最終過世，而大胃王這類的比賽，吃太撐有傷身體，對健康也有影響，教育部立場一致，不鼓勵也不樂見大胃王這種活動，學生若想表達想法，可以用其他方式，也希望校方出面和學生溝通。

楊玉惠認為，此事發展至今已經失焦，可能是大家都在氣頭上的緣故，希望校方能主動跟學生溝通，盡快平息衍生的爭議。