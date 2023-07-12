美女醫評白飯之亂： 讓年輕人了解現實　吃不飽去買會飽的東西

▲眼科醫師黃宥嘉也加入評論「白飯之亂」。（圖／翻攝黃宥嘉臉書）

記者林彥臣／綜合報導

北科大「白飯之亂」持續受到關注，不僅網路上兩派意見戰翻，許多名人也紛紛表態，發表自己的看法。美女眼科醫師黃宥嘉就在臉書發文表示，這個世界沒讓年輕人吃飽該怎麼辦？不是跟著起哄就是支持年輕人，而是讓他們瞭解現實，如果熱炒吃不飽，就去買吃得飽的東西。

黃宥嘉12日臉書發文表示，「其實白飯爭議，我的總結就是，年輕人，這個世界並沒有要讓你吃飽吃爽，你準備怎麼辦？不是跟著起鬨就是支持年輕人，真正的支持，是讓他們了解現實。」

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黃宥嘉認為，「不要在原地浪費時間，你的時間要拿去創造出你的價值（而這種努力非常花時間，不是飯桶大賽可以達到）永遠不要成為月入30萬，還非迪麗熱巴不娶的人，回家吃自己比較快。」

網友對此回應表示，「黃醫師睿智，針針見血」、「這新聞讓我意識到，啊現在大學生那麼閒喔！」、「屁孩真的不懂事。人家給你方便你當作是隨便」、「黃醫師說的太中肯了，邏輯清楚，不知年輕人是否聽的懂」、「現在的人都沒有體諒的心，換成他們的父母開餐廳，他們會這樣的態度嗎」。