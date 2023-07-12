　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

惡臭包圍！南投「春節至今」堆8000噸垃圾　居民崩潰求助

▲▼惡臭包圍！南投「春節至今」堆8000噸垃圾　居民崩潰求助。（圖／翻攝廖志城臉書）

▲南投埔里清潔隊辦公區堆了8000噸垃圾。（圖／翻攝廖志城臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

南投縣沒有垃圾焚化爐，垃圾都需要運送到外縣市處理，而埔里鎮也沒有垃圾臨時堆置場，因此春節至今的垃圾都堆積在清潔隊辦公區，已累績8000多公噸，惡臭每天包圍著辦公的清潔隊員，連附近住戶都受不了，希望南投縣政府環保局幫忙。對此，環保局表示，將協助清理。

埔里鎮長廖志城表示，南投縣堆置垃圾問題一直存在，且埔里鎮是唯一沒有臨時堆置場的鄉鎮，因此今年春節過後，清潔隊再次堆積大量垃圾，且垃圾外運的噸數非常少，完全消化不良。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼惡臭包圍！南投「春節至今」堆8000噸垃圾　居民崩潰求助。（圖／翻攝廖志城臉書）

▲清潔隊員每天被垃圾的惡臭包圍。（圖／翻攝廖志城臉書）

廖志城說，清潔隊腹地狹小，總面積14809平方公尺(包含辦公室、垃圾轉運站、垃圾暫置區、廚餘廠、巨大廠、車輛檢修廠等)，其中可堆置垃圾面積約1000平方公尺，但現在垃圾及大型家具堆置已經滿到不能再滿，總計高達8000多公噸。

廖志城表示，陸續接到不少民眾陳情與建議，為了要還給埔里鎮民該有的福利、清潔隊同仁較好的工作環境，已努力溝通協調處理垃圾堆置問題。

許多在地人看完紛紛留言，「清潔隊人員真的是辛苦了」、「名間一樣慘！每天都會飄來垃圾味。希望有能力的可以幫忙解決問題」、「去過清潔隊辦公室詢問事情，整個視覺和味覺都受到嚴重衝擊，辦公室被垃圾山包圍，他們在惡臭的環境下辦公，每一口空氣都是垃圾腐化的味道，沒有去過的人是無法體會的，真的是非常的辛苦~（沒有人會想多做停留，何況他們天天在哪裡辦公）。希望縣府能快找出辦法，不是選舉過後垃圾問題又停下來了，如果短期無法解決或許能在附近另找一個地方辦公，因為垃圾山真的不適合一整天長期辦公，危害身心健康」。

▲▼惡臭包圍！南投「春節至今」堆8000噸垃圾　居民崩潰求助。（圖／翻攝廖志城臉書）

▲▼南投縣環保局長李易書表示，南投的垃圾需要外運處理，但外縣市說不收就不收。（圖／翻攝廖志城臉書）

▲▼惡臭包圍！南投「春節至今」堆8000噸垃圾　居民崩潰求助。（圖／翻攝廖志城臉書）

南投縣環保局長李易書表示，縣府已協助處理埔里的垃圾，目前南投縣13鄉鎮市每天垃圾外運200公噸，其中100噸事草屯鎮，剩餘60噸為埔里，最後40噸平分給11鄉鎮市。

李易書表示，南投縣的垃圾需要外運，但外縣市說不收就不收，因此需要再努力找暫置垃圾區，或搬遷清潔隊的辦公；此外，去年10月就清空過一次埔里清潔隊的垃圾山，現在又再次堆積，呼籲民眾落實垃圾減量。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
快訊／小隊長墜樓身亡　保二總隊證實：近日才升職
鬼父猥褻女兒上百次：妳身體有一部分是我的肉
侯友宜、郭台銘受邀出席正副議長餐會　2人有望在台東合體

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不沾鍋早期塗層「列毒化物」全面禁用！　全台6家在使用

惡臭包圍！南投「春節至今」堆8000噸垃圾　居民崩潰求助

小黑蚊真實身分「不是蚊子」！僅2種病媒蚊會傳播登革熱

太陽出現「可吞下19個地球」巨大黑子！天文館：數量破21年紀錄

「建立人脈」用connection嗎？

捨不得開冷氣「熱到說話變慢」！7大族群最危險　醫曝救命神招

穿比基尼王品鍋物1折！正妹帶家人衝了　和牛吃到飽金額曝光

白飯之亂落幕？熱炒店「編輯貼文」道歉：沒讓學生吃飽飯我們錯了

桃市17歲少女「消失5天」　母崩潰發文尋人：跟竹聯幫男友跑了

丈夫結紮一年「妻子突然懷孕」！一問原因臉綠爆：只有我生氣

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

8旬婦遭花蓮警車路口撞亡　撞擊畫面曝！疑均未減速

MAMAMOO華莎校唱熱舞「性感自摸」！　 遭告發「公然猥褻罪」警證實：調查中

坤達婚姻保鮮祕訣「不要太常見面」　腹肌嚇到柯佳嬿..她：你怎麼還有？

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

Joeman、妮婭分手！3年情斷　不如預想：決定還彼此自由

撞擊瞬間曝光！花蓮警車路口猛撞…「騎士噴飛倒地」送醫不治

不沾鍋早期塗層「列毒化物」全面禁用！　全台6家在使用

惡臭包圍！南投「春節至今」堆8000噸垃圾　居民崩潰求助

小黑蚊真實身分「不是蚊子」！僅2種病媒蚊會傳播登革熱

太陽出現「可吞下19個地球」巨大黑子！天文館：數量破21年紀錄

「建立人脈」用connection嗎？

捨不得開冷氣「熱到說話變慢」！7大族群最危險　醫曝救命神招

穿比基尼王品鍋物1折！正妹帶家人衝了　和牛吃到飽金額曝光

白飯之亂落幕？熱炒店「編輯貼文」道歉：沒讓學生吃飽飯我們錯了

桃市17歲少女「消失5天」　母崩潰發文尋人：跟竹聯幫男友跑了

丈夫結紮一年「妻子突然懷孕」！一問原因臉綠爆：只有我生氣

小聲罵議員是「他X的民粹主義者」 新加坡議長道歉了

不沾鍋早期塗層「列毒化物」全面禁用！　全台6家在使用

惡臭包圍！南投「春節至今」堆8000噸垃圾　居民崩潰求助

北約批准冷戰以後「最全面防禦計劃」　秘書長：盟友做出關鍵決定

小黑蚊真實身分「不是蚊子」！僅2種病媒蚊會傳播登革熱

MeToo一個月來教我們的事　「性騷擾防治三法」民間版草案公佈

太陽出現「可吞下19個地球」巨大黑子！天文館：數量破21年紀錄

瓦格納進駐白俄羅斯兵力「8千變5萬」　奔襲140公里就能殺進基輔

你可能天天都在做！7個「浪費時間的壞習慣」，讓你離目標越來越遠

分科測驗7／12登場！新北考場提供包種茶　祝考生鐵定包中

超撩眼視角看妹子滑長板　網友：重點不知道該放哪...

生活熱門新聞

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

白飯之亂落幕？熱炒店編輯貼文道歉了

穿比基尼王品鍋物1折！正妹帶家人衝了

不是@All！「LINE最討厭收到它」　全場抓狂了

白飯之亂掀「台灣吃到飽」4亂象　鄉民直戳盲點

「全聯1神物特價」屌打好市多鮮奶！她秒搬4瓶

他目睹「勾乾爹」進摩鐵！女友淚：錢太多離不開

「補飯」畫面曝！熱炒店老闆：兩鍋夠70人吃

UNIQLO「免費好康」被挖出

小孩超商打破牛奶！家長拒賠嗆：在台北不用付

桃市17歲少女「消失5天」　母崩潰發文尋人

北科大擬辦「第1屆飯桶王大賽」！獎金曝光

「4生肖」下半年工作運超旺　有望升職加薪

尪結紮一年「妻子突懷孕」！她聽原因臉綠了

更多熱門

相關新聞

李伯道性騷事件發燒　民團批司法院

李伯道性騷事件發燒　民團批司法院

#MeToo風暴持續發燒！懲戒法院前院長李伯道傳出涉嫌性騷擾案件，更傳出司法院疑似包庇。民間司改會11日召開記者會，批評司法院處理失當，希望台北市政府出面調查；也要求司法院對外公開說明本案；另外也希望立法院臨時會一併修正《法官法》，加強司法首長及法官的職務監督。

曬社區3天回收量！全場讚爆：清潔員該加薪

曬社區3天回收量！全場讚爆：清潔員該加薪

台東環保局籲體檢冷氣機防滴水

台東環保局籲體檢冷氣機防滴水

爭取好成績　潮州義消繩索隊馬不停蹄訓練

爭取好成績　潮州義消繩索隊馬不停蹄訓練

汐止警聯合稽查擾民改裝車　1晚開40張罰單

汐止警聯合稽查擾民改裝車　1晚開40張罰單

關鍵字：

南投埔里垃圾清潔隊環保局

讀者迴響

熱門新聞

南韓女諧星離世　享年30歲

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

男星簽承諾書沒碰毒！　警察一抓全招片商氣炸

白飯之亂落幕？熱炒店編輯貼文道歉了

台中男帶夜店妹回家！脫光衣服卻變互毆

即／小隊長墜樓亡　保二總隊：近日才升職

誤傳許維恩親餵影片到群組？　王家梁急解釋

田中千繪、范逸臣交往15年曝好消息！

約好2小時7千　他做完就跑下場曝光

酷炫公開私訊！反擊星宣「說謊都沒經過思考」

穿比基尼王品鍋物1折！正妹帶家人衝了

世界最大苗寨起火釀2死！客服：消防演習

不是@All！「LINE最討厭收到它」　全場抓狂了

今天正式進入「三伏天」！6禁忌回家注意了

小S、李心潔曾是閨蜜！20年後才知斷聯原因

更多

最夯影音

更多
鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！
熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

8旬婦遭花蓮警車路口撞亡　撞擊畫面曝！疑均未減速

8旬婦遭花蓮警車路口撞亡　撞擊畫面曝！疑均未減速

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面