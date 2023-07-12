惡臭包圍！南投「春節至今」堆8000噸垃圾　居民崩潰求助

▲南投埔里清潔隊辦公區堆了8000噸垃圾。（圖／翻攝廖志城臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

南投縣沒有垃圾焚化爐，垃圾都需要運送到外縣市處理，而埔里鎮也沒有垃圾臨時堆置場，因此春節至今的垃圾都堆積在清潔隊辦公區，已累績8000多公噸，惡臭每天包圍著辦公的清潔隊員，連附近住戶都受不了，希望南投縣政府環保局幫忙。對此，環保局表示，將協助清理。

埔里鎮長廖志城表示，南投縣堆置垃圾問題一直存在，且埔里鎮是唯一沒有臨時堆置場的鄉鎮，因此今年春節過後，清潔隊再次堆積大量垃圾，且垃圾外運的噸數非常少，完全消化不良。

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▲清潔隊員每天被垃圾的惡臭包圍。（圖／翻攝廖志城臉書）



廖志城說，清潔隊腹地狹小，總面積14809平方公尺(包含辦公室、垃圾轉運站、垃圾暫置區、廚餘廠、巨大廠、車輛檢修廠等)，其中可堆置垃圾面積約1000平方公尺，但現在垃圾及大型家具堆置已經滿到不能再滿，總計高達8000多公噸。

廖志城表示，陸續接到不少民眾陳情與建議，為了要還給埔里鎮民該有的福利、清潔隊同仁較好的工作環境，已努力溝通協調處理垃圾堆置問題。

許多在地人看完紛紛留言，「清潔隊人員真的是辛苦了」、「名間一樣慘！每天都會飄來垃圾味。希望有能力的可以幫忙解決問題」、「去過清潔隊辦公室詢問事情，整個視覺和味覺都受到嚴重衝擊，辦公室被垃圾山包圍，他們在惡臭的環境下辦公，每一口空氣都是垃圾腐化的味道，沒有去過的人是無法體會的，真的是非常的辛苦~（沒有人會想多做停留，何況他們天天在哪裡辦公）。希望縣府能快找出辦法，不是選舉過後垃圾問題又停下來了，如果短期無法解決或許能在附近另找一個地方辦公，因為垃圾山真的不適合一整天長期辦公，危害身心健康」。

▲▼南投縣環保局長李易書表示，南投的垃圾需要外運處理，但外縣市說不收就不收。（圖／翻攝廖志城臉書）



南投縣環保局長李易書表示，縣府已協助處理埔里的垃圾，目前南投縣13鄉鎮市每天垃圾外運200公噸，其中100噸事草屯鎮，剩餘60噸為埔里，最後40噸平分給11鄉鎮市。

李易書表示，南投縣的垃圾需要外運，但外縣市說不收就不收，因此需要再努力找暫置垃圾區，或搬遷清潔隊的辦公；此外，去年10月就清空過一次埔里清潔隊的垃圾山，現在又再次堆積，呼籲民眾落實垃圾減量。