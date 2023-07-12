遠雄自貿港區二階段啟用　張善政：盼桃園成為經濟發展最重要翅膀

▲位於桃園市大園區的遠雄自貿港區，今天上午舉行第二階段啟用儀式，包括行政院副院長鄭文燦、桃園市長張善政與交通部長王國材等人都出席。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

位於桃園市大園區的遠雄航空自由貿易港區，今（12）日上午舉行第二階段啟用典禮，行政院長副院長鄭文燦致詞時表示，桃園航空城計畫正在如火如荼地推動，期待遠雄自貿港區第二階段啟用能讓桃園在物流產業有更大發展，為台灣帶來更大的國際競爭力；桃園市長張善政也指出，隨著遠雄自貿港區第二階段啟用，希望把台灣經濟帶向不同層次，市府會與中央一同努力，讓桃園成為台灣經濟發展最重要的翅膀。

遠雄航空自由貿易港區第二階段啟用典禮今天上午11時許舉行，行政院副院長鄭文燦致詞時說，近年桃園機場在旅客、貨運量大幅成長後呈現新的榮景，期待遠雄自貿港區第二階段的啟用能讓桃園在物流產業有更大的發展，為台灣帶來更大的國際競爭力。遠雄自貿港區的第二期工程投資超過60億元，蓋了4棟的物流大樓，約有3萬4千坪左右，預估將增加5千個工作機會，貿易額也會增加大概1.5兆元，比現在貿易額成長1倍以上。

鄭文燦還說，過去擔任桃園市長8年，看到遠雄自由貿易港區的成長，在上任第1年，大概只有2千2百億元貿易額，我卸任時已經到達1兆2千6百億元貿易額，我在任內幫忙招商，許多企業進駐遠雄自貿港區，也跟遠雄一起度過了很多的困難，包括疫情期間挑戰、貨運站塞車的挑戰等；4棟大樓完成後，包括DHL也會進駐，我們預估應該會有25家以上大型企業會相繼進駐。事實上，遠雄自貿港區目前國際知名品牌與國內重要企業都已經進駐，特別是物流業在這裡得到很大的發展，希望未來的加值製造、低溫冷鏈，甚至生技產業、國際醫療都可以進駐在自由貿易港區。

▲桃園市長張善政今天出席遠雄自貿港區第二階段啟用儀式致詞說，市府未來會與中央一同努力，讓桃園成為台灣經濟發展最重要的翅膀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市長張善政也提及，遠雄自貿港區二期啟用對於整個航空城發展具有非常正面效果，目前桃園機場周邊許多工業區皆已滿載，市府正積極開闢新工業區，在意願調查階段受到產業界熱烈迴響，多表達願意進駐，期盼將桃園航空城範圍、周邊工業區及自貿港區結合，持續提升區域整體發展、創造就業機會。

張善政強調，隨著遠雄自貿港區第二階段啟用，希望把台灣經濟帶向不同層次，市府未來會與中央一同努力，讓桃園成為台灣經濟發展最重要的翅膀。

交通部長王國材也認為，相信遠雄自貿港區第二階段啟用，整座園區將再向前邁進，感謝遠雄公司這20年來的努力，為國家經濟創造良好表現，也預祝遠雄自貿港區的營運再創佳績。