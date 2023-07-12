雷雨狂下！大溪樹木倒塌...險壓傷騎士行人　驚險畫面曝光

記者沈繼昌／桃園報導

今（12）日午後對流旺盛，中央氣象局針對桃園、新竹等地區發布大雨特報，其中桃市大溪區中正公園旁普濟路民宅下午1時許因大雷雨導致路樹倒塌，險些波及路過騎士與路人，大溪警方、區公所與消防人員據報後立即協助移除路樹，約莫半小時恢復道路順暢，所幸並無人受傷與受困。

▲桃園市大溪區中正公園民宅下午1時許因大雷雨強風造成路樹倒塌，差點波及路過行人與騎士。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大溪區中正公園民宅下午1時許因大雷雨強風造成路樹倒塌，消防人員出動救護車趕往現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警分局指出，今天下午1時許，中正公園普濟路民宅旁發生路樹倒塌事件，南雅派出所接獲民眾報案指稱，倒塌路樹已影響車輛與行人通行，警方立即會同消防人員到場處理，發現因午後雷陣雨強風，導致樹徑約20公分路樹倒塌，警方偕同區公所、消防人員協助，並於下午1時30分將倒塌路樹移除路邊，初步寬查現場並無人員受傷或受困，目前已恢復現場交通。

▲桃園市大溪區中正公園民宅下午1時許因大雷雨強風造成路樹倒塌，警方會同區公所、警消人員移除路樹，讓車輛正常通行。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警方提醒，近日鋒面影響，大溪等山區午後雷陣雨頻繁，籲請用路人應隨時注意周邊路況，若發現路邊異常狀況，應立即通報警消或撥打1999市政電話，請相關單位排除狀況，以避免發生危險。