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汐止警聯合稽查擾民改裝車　1晚開40張罰單！半年通報驗車411件

▲汐止警方與環保局進行改裝車聯合稽查勤務，當晚開出40張罰單 。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方與環保局進行改裝車聯合稽查勤務，當晚開出40張罰單 。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

暑期到來，新北市部分地區深夜經常出現非法改裝車輛流竄橫行，不僅危害道路交通安全與秩序，所製造巨大噪音、嚴重影響環境安寧及人民居住生活品質，儼然已為新公害。汐止警方8日深夜聯合新北市環保局，在常遭民眾檢舉噪音車的轄區新台五路一段、國道三號涵洞往基隆方向設置攔查點，執行環警聯合稽查取締勤務。

汐止警方統計，本次聯合稽查共攔查汽機車80餘輛，通報環保局違規噪音車25件，另針對改裝車燈、未裝設排氣管、無照駕駛等違規行為，依道路交通管理處罰條例第16條、18條、21及22條等告發15件、取締駕駛違法酒駕2件。

▲汐止警方與環保局進行改裝車聯合稽查勤務，當晚開出40張罰單 。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出，今年1至6月，稽查車輛使用未經主管機關噪音檢驗合格之排氣管，查處通報環保局達411件，並責令其複驗與改善，遏止不當駕駛及改裝車輛等歪風，杜絕噪音改裝車輛夜間擾寧。

汐止警方也提醒民眾，如發現疑有改裝車噪音擾人情事，可提供完整檢舉資料及影像，上傳至環保署「噪音車檢舉網站」（http://noisecar.epa.gov.tw/）檢舉，「警監環民四方」共同努力將噪音車趕出馬路。

警方表示，暑期執法不打烊，將持續執行取締噪音、改裝車輛、防制危險駕駛及未禮讓行人等專案勤務，並針對易聚集危險駕車路段、時段，實施熱時熱點取締危險駕車等違規行為；警方將以高強度、高密度之執行方式，嚇阻心存僥倖者改裝車輛及競速危駕，養成民眾守法觀念與習慣。

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