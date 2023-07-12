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報名逾200錄取20人！門諾希望種子開心宣示　比大學放榜還開心

▲▼門諾醫院與台電舉辦希望種子始業式記者會。（圖／門諾醫院提供，下同）

門諾醫院與台電舉辦希望種子始業式記者會大合照。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由台電與門諾醫院合辦的第18屆希望種子計畫，今年總報名人數超過200人，經由審慎的資格審查與激烈評選，終於選出 20名的學員，7月6日完成報到後12日舉行始業式。門諾會醫療財團法人總執行長張文信以及台電公眾服務處長袁梅玲、花蓮營業處長李淑芬等台電同仁皆到場參與，除了期勉種子學員珍惜此次的工讀機會，也期盼未來能夠發揮希望種子精神，將所學回饋家鄉、貢獻於社會。
 
門諾會醫療財團法人總執行長張文信表示，希望種子計畫開辦至今已經來到了第18屆，不僅成為在地大專學子暑期工讀的首選，院方依照學生的背景及所學專長，安排至相關單位工讀學習，藉此讓種子們有實質上的體驗，相信對於未來的職涯規劃也有更多的幫助。特別的是，這一屆的種子們，也正好與門諾醫院一起經歷「科技轉型」，期盼同學們能夠在這次的工讀經驗中收穫滿滿。

▲▼門諾醫院與台電舉辦希望種子始業式記者會。（圖／門諾醫院提供，下同）

20名門諾醫院希望種子開心宣示。
 
台電公眾服務處處長袁梅玲表示，每每看到種子們的紀錄影片內心總是充滿感動，非常感謝醫院的用心安排，除了讓每一屆參與的種子們都能在工作中學習，找尋屬於自己的目標，更重要的是透過種子們的回饋與分享，凸顯了台電持續推動希望種子計畫的價值，未來除了在醫院裡工讀，或許也可規劃至台電花蓮區處等多個單位服務，相信對種子們來說又是不同的經驗累積。袁梅玲說，20位來自不同校系、不同家庭的種子，透過希望種子計畫的連結，彼此認識、學習與成長，這是非常難得的體驗，除了鼓勵同學們藉工讀期間豐富自己的人生，也期許他們，在任何環境與角落，都要記得發揮希望種子的精神，照亮人群、散播愛的種子，在社會上成為有用的人並盡己所能幫助更多需要幫助的人。
 
「感謝台電與門諾持續辦理希望種子計畫，讓我有機會能夠為家裡減輕經濟上的負擔。」即將升大四就讀亞洲大學的徐若庭表示，她從小就是在單親家庭長大的孩子，看著爸爸努力工作賺錢養家，內心總是感到不捨，因此從高中開始她便利用寒暑假打工賺取學費，從影印店員、房務員、手搖飲店員到學校助教、小學輔導師等，每一次的工讀機會都令他相當珍惜。此次，能夠有機會參與希望種子計畫，內心相當興奮與期待，「她形容收到錄取通知時，比大學放榜還開心」！她要將這筆工讀費存起來，將來用在圓夢的道路上。

▲▼門諾醫院與台電舉辦希望種子始業式記者會。（圖／門諾醫院提供，下同）

希望種子始業式 ，門諾總執行長張文信（左二）、台電公眾服務處處長袁梅玲（右二）。
 
去年在供應室工讀而今年則是在手術室服務的陳均宜則分享，因為自己就讀護理系，而這兩次工讀的場域跟她未來的護理工作息息相關，非常感謝院方的用心，讓她能夠比其他同學提早熟悉環境，對未來踏入職場更添信心。
 
門諾醫院表示，「希望種子計畫」，從7月6日至8月11日，每週一至周五，每天8小時，共27天。其中特別安排32個小時的社會服務體驗，帶領同學們去分院日照中心、護理之家陪伴長者，或是到獨居長輩的家裡幫忙環境清潔與問候，藉由過程中讓種子們瞭解弱勢族群的需要，同時喚起同學們對社會各角落的主動關懷與重視。

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