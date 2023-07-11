慶祝高中放榜…3國三生小烏來戲水溺斃！家人慟：中午才一起吃飯

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

桃園市復興區小烏來天空步道下方宇內溪上游，11日下午1時33分發生溺水事件！據了解，7名國三生因今天高中放榜，為了慶祝，大家相約到該處戲水，不料，其中2名蘇姓、1名陳姓15歲國中生因不明原因落水，經緊急送醫搶救後仍宣告不治，死訊讓家屬心碎不已。

▲3國三生小烏來溺斃，家屬心碎受訪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國三生小烏來天空步道下戲水，3人溺斃，現場畫面曝光。（圖／記者沈繼昌翻攝）

復興消防分隊小隊長陳清淵指出，11日下午1時33分接獲報案，復興區發生7人戲水，其中3人失蹤事件，隨即出動救援，抵達現場後見到2名國中生在岸上呼救，表示有5位同學下水後不知所蹤，警消隨即下水搜救，發現有2人因體力不支受困對岸。

警消經一番搜索後，發現另外3人被漩渦捲住無法脫困，隨即著潛水裝下水搜救，分別在下午3時09分找到蘇姓、陳姓男學生，另在下午3時27分找到最後一名蘇姓男學生，救起時皆已失去呼吸心跳，經送醫搶救後，仍不幸宣告不治。

▲風管處表示，該處禁止戲水。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中一名蘇姓學生的阿伯透露，7位男同學因為今天高中放榜，中午快1點時，相約到小烏來戲水、跳水，出門前還特別交代孩子要注意安全，中午才跟孩子一起吃飯，如今突然發生這樣的意外，令人不知該如何反應。