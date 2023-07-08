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太平洋縱谷馬拉松開始報名！遇施工取消全馬　3千名內贈早鳥禮

▲▼花蓮市年度盛會「太平洋縱谷馬拉松」記者會。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市年度盛會「太平洋縱谷馬拉松」記者會。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市路跑年度盛會「2023花蓮太平洋縱谷馬拉松」11月18日將在花蓮登場，花蓮市長魏嘉彥7日在啟動記者會中，宣布賽事報名於7日下午三時正式開放並表示，有多家旅宿業者祭出優惠好康，盼能在新冠疫情後迎來一波消費熱潮，歡迎所有喜歡跑步的朋友來到花蓮，用運動體驗花蓮之美。

▲▼花蓮市年度盛會「太平洋縱谷馬拉松」記者會。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市長魏嘉彥7日在啟動記者會中宣布，正式開放報名。

今年邁入第九屆的太平洋縱谷馬拉松是由花蓮縣政府、花蓮市公所及花蓮市民代表會指導，花蓮市體育會主辦。花蓮市公所今天在璽賓行旅（Kadda Hotel）舉辦報名啟動記者會，市長魏嘉彥與今年的代言人前黒島萌共同向外界正式宣布太平洋縱谷馬拉松即日起開放團體及個人的網路報名。

魏嘉彥市長表示，太平洋縱谷馬拉松曾榮登國內最大路跑網站「運動筆記」熱門賽事第一名之外，更被日本銷售量第一的「跑步者」雜誌擴大報導，每年吸引逾七千人參賽。感謝花蓮縣政府、花蓮市民代表會、花蓮市體育會以及觀光業界共襄盛舉，攜手打造運動健康城市，一起行銷花蓮之美，歡迎來自全世界各地參賽的選手，一起參與這場盛事。

▲▼花蓮市年度盛會「太平洋縱谷馬拉松」記者會。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼每年吸引逾七千人參賽的太平洋縱谷馬拉松，曾榮登「運動筆記」熱門賽事第一名，更被日本「跑步者」雜誌擴大報導。

太平洋縱谷馬拉松創辦人、是前花蓮市長，也是現任議員的魏嘉賢表示，他一直以來致力帶動花蓮運動風氣，不論是辦理大小活動，甚至結合運動推動花蓮觀光，感謝各界的支持，讓賽事順利邁入第九屆，也請好朋友們記得把這個日子在行事曆裡備註起來，一起加入為選手們歡呼打氣的行列。

▲▼花蓮市年度盛會「太平洋縱谷馬拉松」記者會。（圖／花蓮市公所提供，下同）

今年的代言人，邀請到的是前黒島萌（Maekuroshima Megumi），她是來自花蓮市姊妹市，也是距離台灣最近的与那國島，曾在2018年擔任沖繩知名ORION啤酒女孩，目前擔任日中雙方口譯，更以姊妹市交流大使的角色，擔任花蓮與那國締結姊妹市40週年司儀大任。她今天透過影片表示，活動當天會和大家一起跑，並且為參賽的選手加油。很期待認識花蓮市的跑友們，也希望藉由這次機會，讓日本与那國＆花蓮兩地一起編織更多精彩的交流故事。

今年的賽事包括半馬21公里、小馬10公里、迷你馬5公里以及視障組，將由美崙田徑場旁的海岸路起跑，讓跑者將東海岸美景盡收眼底，但因花蓮大橋施工，因應安全考量，今年全馬暫停實施。該項賽事自7月7日起下午三點正式開放網路報名，期限至7月31日晚上24時止，或額滿為止。

▲▼花蓮市年度盛會「太平洋縱谷馬拉松」記者會。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼今年由美崙田徑場旁的海岸路起跑，讓跑者將東海岸美景盡收眼底。

今年的完賽獎牌沿續一年一鄉鎮特色意象，繼壽豐鄉、花蓮市、鳳林鎮、新城鄉、秀林鄉、富里鄉、吉安鄉，今年的風景奬牌是以光復鄉為設計概念，還能看到知名的光復糖廠。

▲▼花蓮市年度盛會「太平洋縱谷馬拉松」記者會。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉彥市長邀請喜愛馬拉松運動的國內外人士至官網（ http://www.pacific-valley-marathon.com/）報名，前三千位報名並完成繳費者還能獲得早鳥禮，今年提供的是好看又實用的可摺疊擴充型旅行包。

參與啟動記者會來賓包括花蓮縣議員魏嘉賢、花蓮縣議會秘書彭柏鈞、花蓮市體育會理事長林漢勳、花蓮縣體育會秘書長邱明弘；花蓮市民代表會主席李振瑋等及花蓮各界代表。
 

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