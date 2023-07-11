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高中免試入學今放榜　12.9萬人上榜「錄取率98.75%」

▲▼國中教育會考今起一連舉行兩天，今年超過19萬人報考。（圖／教育部提供）

▲高中免試入學今放榜，有12.9萬人上榜，錄取率達98.75%。（圖／教育部提供）

記者楊惠琪／台北報導

112學年度高級中等學校免試入學今（11日）放榜，報名人數總計13萬1071名，錄取12萬9431名，錄取率98.75%，仍有多達3萬8786個缺額。考生可於上午11時起至各就學區免試入學委員會主委學校及招生學校網站查詢錄取結果，並於7月14日報到。

今年免試入學招生簡章提列總名額20萬475名，扣除學習區完全免試入學、直升入學、優先免試入學、公立學校技優甄審入學等管道，加上回流名額，15個就學區實際招生總名額為16萬8217名，招生缺額為3萬8786個，學校可辦理續招。

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依教育部公布15個就學區免試入學錄取資訊，以基北區錄取率97.67％最低，772人未錄取，共有3萬3085人報名，錄取3萬2313人，平均填選志願數12.2個、平均錄取志願數為3.31個，第一志願錄取率23.66％，前3志願錄取率67.13％，前5志願錄取率89.73％；錄取率100％的則有花蓮區、金門區和澎湖區。

特色招生考試分發入學也在今天放榜，國教署指出，112學年度有基北區、桃連區及嘉義區等3區辦理，已併同所在就學區免試入學分發完成，此管道6所學校總招生名額199名，總報名人數計350名（基北區261名、桃連區44名、嘉義區45名），合計錄取171名，總錄取率48.86%。

國教署提醒，錄取學生務必依照錄取學校規定時間及方式報到；報到前可善用學校網站招生宣導專區查詢報到程序及應繳資料，並進一步了解學校課程安排、發展特色、未來進路及暑期活動等資訊。

國教署指出，未獲錄取學生，可再報名參加由各主管機關核准辦理的特色招生專業群科甄選入學續招，辦理學校名單、招生名額等訊息，已於7月7日起公告於「112學年度特色招生專業群科甄選入學委員會」；或參加各主管機關核准招生學校辦理的免試入學續招，辦理學校名單、招生名額等相關訊息，將於8月1日起公告於「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」。

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