卡侯提案僅她到場！　邱素蘭疑遭「放鳥」：不知為何都沒人來？

▲挺郭派中常委僅邱素蘭到場。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

不滿國民黨徵召過程存有爭議，挺郭派中常委游家富、沈智慧等人近日揚言，將串連在今（12）日中常會提案「重啟三階段徵召」。但到了中常會現場，挺郭派中常委僅邱素蘭到場，且實際也未提案。邱素蘭表示，不知道為何其他人都沒來，當被問到是否被「放鳥」時，她則笑說自己一向都全勤。她也否認接到黨中央的關切電話，並強調連署提案不是「換侯」，而是督促黨中央把侯友宜的民調提高，以便整合韓國瑜、郭台銘。

對於會前高喊連署提案換侯行動，今天最終卻是「雷聲大雨點小」，邱素蘭表示，不知道為何其他人都沒來，但大家愛黨愛國的心都是一樣的。當被問到是否被其他人「放鳥」，她則笑說自己是「全勤的」，不管怎樣每場中常會都會到。她也多次強調，沒事的，這個提案只是希望侯友宜的民調能夠提升，她也否認接到黨中央的關切電話。

邱素蘭澄清，連署提案不是「換侯」，就算其他人這樣說，他們也絕對不換，因為目的真的就只是想要督促黨中央把侯友宜的民調提高，以及把韓國瑜、郭台銘整合起來，讓大家共同努力撐起侯友宜。她強調，重點是國民黨內部先溝通，然後再去整合外部，「所以最近有辦很多大型會議，就是要讓外界知道，國民黨已經很團結，已經站起來了。」

邱素蘭也說，她有告訴侯友宜，不管是五顧茅廬都要努力去突破，只要精誠所至，一定金石為開，一定能接洽到郭台銘。