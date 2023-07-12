稱金溥聰老是劃錯重點　鄭麗文：我未打算爭取不分區立委

▲國民黨不分區立委鄭麗文12日受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

面對國民黨2024總統參選人侯友宜民調支持度輸給對手賴清德跟柯文哲逾1個月，國民黨不分區立委鄭麗文拋「侯下韓上」，但侯友宜競辦執行長金溥聰則批鄭分化團結，並質疑其動機是為了爭取下屆不分區立委。對此，鄭麗文今（12）日表示，她沒打算選區域立委及爭取下屆不分區立委，不知道為什麼金溥聰老是劃錯重點，希望金不要氣急敗壞、找人出氣。

鄭麗文拋出「換侯」說法，引發國民黨挺侯派不滿，金溥聰昨接受專訪時，點名鄭分化國民黨團結，且認為不分區立委提名的時候又要到了，質疑鄭在這敏感時機喊出換侯，其背後不單純。

對此，鄭麗文12日表示，不需要有這麼多揣測，她沒打算選區域立委及爭取下屆不分區立委，現在是國家存亡關鍵時刻，她未來前途去留不是重點，國民黨不要浪費時間在這上，而是放在如何承認眼前危機，並理智地想出方法，勇敢的面對。

鄭麗文說，去年國民黨情勢大好，她相信會2024會勝選，但半年來的過程發生很多事，整個局勢大逆轉，尤其徵召過程及侯被徵召後跌破大家眼鏡；所以她認為，在這混亂局面中，能重新凝聚支持者、喚起支持者熱情、主導議題不被邊緣化、可團結在野的真正母雞是高雄市前市長韓國瑜，希望黨中央冷靜思考這解方，不要模糊焦點。

對於是否擔心被黨紀處分？鄭麗文表示，她當時是冷靜思考後決定出來說實話，雖然有人說要祭黨紀，不管是國民黨黨主席朱立倫、秘書長黃健庭或金溥聰，但這不是面對問題的辦法；現在國民黨支持度墊底非她造成的，用高壓方式要求其他人閉嘴、封口，都不是解決之道。

鄭麗文認為，國民黨本來就不是永遠都順風，應在犯錯、逆風、面對危機時，如何大局為重、當機立斷，透過這過程反向人民證明國民黨處理問題的能力跟擔當；國家已風雨飄搖、危機四起，內外部挑戰這麼大，這是2024不能輸的原因，也是要展現誰是真正有能力團結、領導台灣人民化解危機、轉為轉機，讓國家看到新契機跟希望，所以就解決現在國民黨內的危機，來證明國民黨有能力化解國家危機，來領導人民，所以一定要以大局為重，「跟我一樣，放下自己、放下小我」。

媒體詢問怎麼看被金溥聰說司馬昭之心，會否覺得委屈？鄭麗文回應，「不會」，她不知道為什麼金溥聰老是劃錯重點，金不需要胡亂猜疑，浪費大家時間，大家都是同隊伍的人。

對於金溥聰昨專訪內容，鄭麗文說，她看完覺得很可惜，並認為不要在這時刻氣急敗壞、找人出氣；此外，金昨天訪談也沒有提到任何有建設性的建議。但鄭也說，她跟金溥聰沒有私人恩怨，也都非主角，所以不希望模糊焦點。