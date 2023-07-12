挺郭派就想換掉侯友宜　朱立倫：「不可能換侯」提案都是在幫侯

▲國民黨主席朱立倫主持中常會，強調絕不會換侯。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨2024總統參選人侯友宜在的聲勢未有明顯起色，且民調呈現墊底狀態，黨內傳出不少「換侯」聲浪，除了立委鄭麗文開出第一槍，挺鴻海創辦人郭台銘立場的部分中常委們更連署提案意在「侯下郭上」。對此，國民黨主席朱立倫今（12日）出席中常會時表示，最近有一些謠言，絕對不是事實，不可能換侯更不可能卡侯，所有關心及提案，都是在幫侯！

朱立倫指出，希望大家能夠團結一致下架民進黨、政黨輪替，讓台灣的民主更上一層樓。讓民眾陷入兵凶戰危、讓大家沒有辦法過好日子而過苦日子的政黨，一定要下台，這是大家共同的決心。民眾希望政黨輪替的比例遠遠過半，而接下來要努力的，就是能夠團結所有在野的力量，大家一起努力，2024共同讓國民黨的總統候選人侯友宜當選、國會能夠過半。

朱立倫強調，最近有一些謠言、有一些惡意的放話，絕對不是事實，「國民黨絕無可能換侯，也絕對不會卡侯」，所有的關心、所有的提案，都是在幫侯，所有的活動都是在挺侯，希望侯友宜能夠更好、更強。

朱立倫預告，明天有軍公教警消的後援大會，之後也有商業團體後援會、黨代表和中央委員匯集起來力挺侯友宜，在台北的造勢活動後，在台中、桃園、新北等地，也要辦大型的造勢活動，就是希望在23日全代會時，大家能夠看到團結一致的國民黨，只有這樣，國民黨才有實力能夠號召匯集所有在野力量，共同努力打贏2024這場選戰，讓國民黨總統與立委都能夠勝選。