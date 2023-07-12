金溥聰評侯友宜「拉丁美洲左派領導人」　他指：像瀕臨破產的委內瑞拉

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰昨受訪指出，侯友宜跟拉丁美洲國家左派領導人很像，不是菁英領袖，可以跟民眾很近。民進黨立委林俊憲12日表示，先不論國民黨何時變左派政黨，我只好奇擁有超過100間套房的包租公侯友宜，對得起「左派領導人」名號嗎？「侯友宜的立場確實像某些左翼拉美國家領導人，就是瀕臨破產的委內瑞拉。」

林俊憲表示，金溥聰加入侯友宜團隊後不斷在做一件事，就是重建他的人設，眼看「好好做事」、「探長」一個個崩壞，現在又要改成「拉丁美洲左派領導人」。金溥聰這種沒頭沒尾的亂立人設，只能說真的是病急亂投醫，連背後代表的意義都沒有仔細思考過，也沒說究竟像哪個領導人？「我來幫忙補充好了，侯友宜的立場確實像某些左翼拉美國家領導人，就是瀕臨破產的委內瑞拉。」

林俊憲解釋，委內瑞拉的前總統查維茲和他欽定的繼任者馬杜洛，都是極端反美的代表，甚至跟美國斷交，也因如此，他們轉而用石油換取和中國的經濟合作，反而換來經濟崩潰嚴重通膨。遠美親中要服貿，這不就是在走委內瑞拉的老路嗎？

林俊憲表示，言歸正傳，拉美左翼運動有其獨特的起源，本質是對殖民時代以來形成的社會階層壟斷以及強人軍事政治的反撲，這些關鍵字是不是有點眼熟？「侯友宜如果像拉美左翼領導人，那他最該鬥爭的就是蔣介石。只要侯友宜敢挖自己的根批蔣，那我就信金小刀一次吧！」

