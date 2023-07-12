黃偉哲偕料理達人蔡季芳直播行銷芒果　限量頂級愛文熱銷吸引上萬瀏覽人次

▲台南市長黃偉哲，和料理達人蔡季芳老師聯手，直播推廣台南的頂級愛文芒果，這場直播活動吸引了上萬瀏覽人次。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

7月是台南芒果的盛產期，品嚐臺南芒果現在最對時！黃偉哲市長上週特地北上在東森購物平台銷售18噸優質芒果，這週又和料理達人蔡季芳老師聯手，直播推廣台南的頂級愛文芒果，偉哲市長表示，從6月中產季初期就一直非常忙碌於芒果的內外銷，但是為了產地農民的收益和笑容，馬不停蹄的「芒芒芒」是值得的。

擁有龐大粉絲的料理達人蔡季芳老師—阿芳老師說，自己是台南的女兒，每年夏天都會在臉書分享芒果料理，粉絲們的反應都很熱烈，因此今年亦不例外，特地運用台南的芒果和去年台南農改場最新發表的台南20號牛奶皇后香米研發一款芒果米布丁甜品。

黃偉哲市長也捲起衣袖，跟阿芳老師一起製作甜點，覺得既簡單又有趣，頂級米搭配上外銷等級芒果製作出的米布丁，是炎炎夏日中既健康又美味的甜品。

這場直播活動吸引了上萬瀏覽人次，為了回饋支持台南芒果的消費大眾，還推出限量300箱6公斤裝的頂級芒果，大受粉絲們的歡迎！留言關鍵字「台南芒果是盛夏的水果寶石」並分享直播畫面的朋友，還有機會抽中「山頂仔芒果乾」，黃偉哲市長更從原本的5包加碼至50包。

農業局長李建裕也表示，今年前期少雨所以初期的芒果偏小而美，而現在採收的芒果，隨著老天爺的天降甘霖，中大果比例逐漸增加，口感結實、風味濃郁，價格實惠，歡迎全國民眾踴躍直接向產地訂購，也多關注「台灣芒果季—台南國際芒果節」的粉絲頁，親自走訪各項臺南芒果的行銷活動。