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捐贈300萬元挹注3個社福團體　黃偉哲感謝清景麟建築團隊傳愛台南

▲清景麟建築團隊在台南市長黃偉哲見證下，捐贈300萬元給台南市心智障礙關顧協會、台南市聲暉協進會及台南市慈光身障協會等3單位，推動身障褔利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲清景麟建築團隊在台南市長黃偉哲見證下，捐贈300萬元給台南市心智障礙關顧協會、台南市聲暉協進會及台南市慈光身障協會等3單位，推動身障褔利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清景麟建築團隊8日舉辦公益捐贈記者會，在台南市長黃偉哲見證下，捐贈300萬元給台南市心智障礙關顧協會、台南市聲暉協進會及台南市慈光身障協會等3單位，每單位各獲得100萬元捐款用來推動身障褔利。

市長黃偉哲也頒發感謝狀肯定該企業「取之於社會、用之於社會」之理念，希望未來透過更多的公私協力合作，造福更多弱勢民眾，打造更溫暖美好的大台南。

▲清景麟建築團隊在台南市長黃偉哲見證下，捐贈300萬元給台南市心智障礙關顧協會、台南市聲暉協進會及台南市慈光身障協會等3單位，推動身障褔利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

清景麟建築團隊8日為東區新建案舉行動土典禮，並同時舉行公益捐贈儀式，捐款予台南市3個身障社福團體，立委林宜瑾及市議員朱正軒到場共襄盛舉。

▲清景麟建築團隊在台南市長黃偉哲見證下，捐贈300萬元給台南市心智障礙關顧協會、台南市聲暉協進會及台南市慈光身障協會等3單位，推動身障褔利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，清景麟建築團隊在平實營區推出新建案大樓，代表該區都市發展、生活機能各方面受民眾肯定，也象徵企業、社會、城市的共同成長。感謝該公司回饋社會、幫助弱勢，協助台南社福團體，期望未來市府能與更多企業合作攜手推動推展社會福利，透過更多的公私協力合作，造福更多弱勢民眾。

台南市政府社會局指出，該公司繼2020年捐款南市3個公益團體後，2023年又延伸增加3家社褔團體，這是給予台南市政府以及台南市社福團體最大的認同與鼓勵。

▲清景麟建築團隊在台南市長黃偉哲見證下，捐贈300萬元給台南市心智障礙關顧協會、台南市聲暉協進會及台南市慈光身障協會等3單位，推動身障褔利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局長盧禹璁指出，此次獲捐助的3個單位長期協助台南市推展身心障礙者福利，企業捐款是這些單位最大的支持與助力。歡迎有捐款意願民眾可上「台南市政府公益平台」，捐贈方與受贈方的資訊皆是透明公開，可避免社會愛心重疊，將資源運用達到最大效益，希望未來透過公私協力方式創造更多正向循環的美好事物，打造公益向善的溫暖大台南。

▲清景麟建築團隊在台南市長黃偉哲見證下，捐贈300萬元給台南市心智障礙關顧協會、台南市聲暉協進會及台南市慈光身障協會等3單位，推動身障褔利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

清景麟建築團隊林聰麟董事長表示，希望自己能成為中小企業對於關注公益的領頭羊，只要願意去做，無論企業規模大小，都能在社會上貢獻自己一份力量。

▲清景麟建築團隊在台南市長黃偉哲見證下，捐贈300萬元給台南市心智障礙關顧協會、台南市聲暉協進會及台南市慈光身障協會等3單位，推動身障褔利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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