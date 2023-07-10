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安倍晉三紀念影像展台南場　15日起耘非凡美術館免費入場

▲台南市長黃偉哲宣布，將於7月15日起至8月13日舉辦安倍晉三紀念影像展，並開放免費入場，歡迎各縣市朋友踴躍前往參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲宣布，將於7月15日起至8月13日舉辦安倍晉三紀念影像展，並開放免費入場，歡迎各縣市朋友踴躍前往參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

日本前首相安倍晉三2022年7月8日在街頭演說時被刺身亡，上週六逝世滿週年，台南市政府10日舉辦記者會，市長黃偉哲宣布將於7月15日起至8月13日舉辦安倍晉三紀念影像展，並開放免費入場，歡迎各縣市朋友踴躍前往參觀，共同緬懷紀念這位堅定支持台灣的日本友人。

▲台南市長黃偉哲宣布，將於7月15日起至8月13日舉辦安倍晉三紀念影像展，並開放免費入場，歡迎各縣市朋友踴躍前往參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這場記者會許多貴賓出席，包括專程遠從日本而來的日本前皇室成員梨本宮、日本友好櫻花返鄉會副會長水上逸朗，以及安倍晉三影像展執行委員長王亮雄、台灣櫻花返鄉會理事長蘇麗華、擔任策展人的財團法人紀念八田與一文化藝術基金會董事邱貴與日本產經新聞台北支局長矢板明夫，及跨界珠寶藝術家廖文良先生等，市議員李啟維也至現場表達支持。

▲台南市長黃偉哲宣布，將於7月15日起至8月13日舉辦安倍晉三紀念影像展，並開放免費入場，歡迎各縣市朋友踴躍前往參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，對於日本的民眾、台灣的民眾來講，安倍前首相是大家最好的朋友，不管從私誼、國際關係來看，安倍前首相都會在歷史上留名，有他無可磨滅的地位。這場影像展希望讓安倍前首相的事跡、日常生活，被台南的民眾所看見，所緬懷。感謝耘非凡美術館提供合適場地，讓市民朋友們得以透過攝影作品看見安倍首相在他擔任首相期間治理的日本以及在國際上，對台灣的獨特情感及富有故事的身影。

▲台南市長黃偉哲宣布，將於7月15日起至8月13日舉辦安倍晉三紀念影像展，並開放免費入場，歡迎各縣市朋友踴躍前往參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安倍晉三紀念影像展台灣的第二站來到與日本淵源極深的台南，這次展覽將從年7月15日起至8月13日止，在東區的耘非凡美術館展出。本次將展出多位產經新聞的攝影記者，長年追隨安倍晉三前首相所拍攝，最具代表性的100多張經典之作，並有安倍前首相的秘書和親友所提供珍藏照片。台南與台北場展覽最大不同在於台南場結合了台日畫家聯展，包括以八田與一為主題的畫作，以及來自安倍故鄉山口縣的畫家作品。另外知名旅日畫家姚旭燈特為此展創作一幅主題畫作，也將於台南場首度亮相。

▲台南市長黃偉哲宣布，將於7月15日起至8月13日舉辦安倍晉三紀念影像展，並開放免費入場，歡迎各縣市朋友踴躍前往參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

已故前日本首相安倍晉三紀念影像展已在已在東京、大阪、安倍的故鄉山口縣下關，以及台北等地舉辦，展出許多安倍的日常生活照，及他與台灣交流的照片。而安倍前首相向來力挺台灣，曾不畏中國壓力發表「臺灣有事，等同日本有事」等的挺台言論，也曾力挺台灣鳳梨，堅定支持台灣民主與台日友好。

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