　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本逛藥妝店！遇陸客扯嗓門「直播帶貨」他看呆　眾人狂嘆氣

▲▼日本,日本街頭。（圖／Pixabay）

▲林氏璧在日本藥妝店遇到帶貨的中國遊客。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

旅日達人林氏璧日前帶著一家人飛日本，在藥妝店看到令他大開眼界的一幕，原來是有中國遊客在店裡扯開大嗓門直播帶貨，「我忍住了想錄影的衝動，真的很像說書賣藥的。」就有網友表示反感，「整個破壞旅遊氣氛」、「連在仙台的扭蛋店都會遇到這種直播的」、「天啊！好掃興。」

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」表示，他在某間藥妝店的二樓閒逛的時候，遇到一位中國遊客，在店裡扯開大嗓門直播帶貨，聲音之大讓他開玩笑直呼，「我看整家店都聽得很清楚。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來他回到一樓，女兒小狸跟他說，陸客在一樓已經先講了至少20分鐘才上樓，還說對方講得很生動，說到連女兒都想買了，「說什麼吃了這個沒有人不瘦的、不管你是薄皮兒嫩皮兒，什麼皮都有用（要捲舌）。」林氏璧說自己忍住想錄影的衝動，「真的很像說書賣藥的，令我大開眼界。」

他還在留言處透露，之前在大阪也曾「遇到過這樣一位說書帶貨的」，不過那一位比較小聲，「這位真的完全無視於周邊，進入自己的世界。」

貼文一出，不少網友覺得很擾人，「每次都被他們掃貨買不到東西」、「其實基本上日本的店家都禁止拍照攝影的。店員不管，應該是語言不通，無法溝通，所以縮起來，只能睜一只眼閉一隻眼」、「真的一點都不擔心會影響別人這種事」、「她們直播代購，還會帶簽字筆，直接寫客戶的名字，很誇張」、「個人覺得這樣妨礙其他人，也很吵。」

不過，也有人笑看這件事，「完全懂小狸，上次我在旁邊聽她們直播，聽到入神，聽到都覺得不買太可惜了」、「我是在百元商品店遇到……但沒有很大聲也沒有很精彩，當下只覺這行也蠻累的」、「之前就這樣了、大阪心齋橋的Uniqlo整層都在直播，見怪不怪，哈哈！」

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

▲至2023年12月31日為止，到日本BIC CAMERA，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券能享有指定優惠，旅客可以先存在手機裡，結帳時出示即可。BIC CAMERA目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／BIC CAMERA提供）

ET快訊
快訊／重慶北路「公車連撞3公車」！　6人送醫
李坤城兒痛揭「林靖恩霸凌」！　害父酗酒罹大腸癌
快訊／殺警犯易寶宏「重大違規」！　被送回一般監獄
週日「716預報圖」曝光！　他嚇喊：不要來鬧
早市打工賣飯糰！　采子發聲了
周末「可能有颱風攪局」　全台濕一片整天有雨
快訊／國道乘客突「無呼吸心跳」　駕駛下車跪地CPR
「每票500」賄選！　議員被判當選無效

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／快來對答案！　大學分科測驗物理補教解答出爐

再57天！4生肖財運旺翻　屬兔投資理財次次贏

2023熱氣球嘉年華　光雕音樂會7／13池上大坡池渡浪漫登場

日本逛藥妝店！遇陸客扯嗓門「直播帶貨」他看呆　眾人狂嘆氣

鄭明典任內無颱風登陸！退休日預報圖曝光網嚇傻　他喊：不要來鬧

萬丹泥火山今年第2噴！泥漿不斷湧出　瞬間竄火舌畫面曝

低壓帶逼近！周末「可能有颱風攪局」　全台濕一片整天有雨

分科測驗物理科雜技表演入題　高中老師認為「中間偏易」

找北科大代言國產米？　陳吉仲：均衡飲食吃得剛好更健康

好市多起司驗出「致癌物」！今年同款產品累計4798公斤流入市面

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

MAMAMOO華莎校唱熱舞「性感自摸」！　 遭告發「公然猥褻罪」警證實：調查中

8旬婦遭花蓮警車路口撞亡　撞擊畫面曝！疑均未減速

坤達婚姻保鮮祕訣「不要太常見面」　腹肌嚇到柯佳嬿..她：你怎麼還有？

Joeman、妮婭分手！3年情斷　不如預想：決定還彼此自由

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

快訊／快來對答案！　大學分科測驗物理補教解答出爐

再57天！4生肖財運旺翻　屬兔投資理財次次贏

2023熱氣球嘉年華　光雕音樂會7／13池上大坡池渡浪漫登場

日本逛藥妝店！遇陸客扯嗓門「直播帶貨」他看呆　眾人狂嘆氣

鄭明典任內無颱風登陸！退休日預報圖曝光網嚇傻　他喊：不要來鬧

萬丹泥火山今年第2噴！泥漿不斷湧出　瞬間竄火舌畫面曝

低壓帶逼近！周末「可能有颱風攪局」　全台濕一片整天有雨

分科測驗物理科雜技表演入題　高中老師認為「中間偏易」

找北科大代言國產米？　陳吉仲：均衡飲食吃得剛好更健康

好市多起司驗出「致癌物」！今年同款產品累計4798公斤流入市面

快訊／北市公車駕駛恍神　專用道連撞3公車！6人受傷送醫

快訊／快來對答案！　大學分科測驗物理補教解答出爐

等24車才過女仍被撞　沙鹿「地獄路口」險又釀禍...9月增設號誌

遠雄航空自由貿易港區第二階段啟用　年進出口貿易額可增1.5兆

陸男被轉賣途中跳車求生！　應徵廚師慘淪豬仔天天被電擊

高中想半工半讀！兒闖小烏來禁區溺死　清寒父嘆：沒想到玩出事

郭台銘該好好研讀郭語錄　再跟國民黨惡鬥就玩完了

緯創又漲停　他買在29元「賣12張爽賺102萬」！1時機可進場

等了9年！洛磯捕手一棒逆轉　MLB明星賽國聯奪勝終止9連敗

房東不准申請租屋補貼！租客急求救營建署　聽「1要求」怒了

想上廁所突被藍鵲巴頭　阿金屎意全消呆站原地

生活熱門新聞

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

不沾鍋塗層列毒化物　全面禁用

白飯之亂落幕？熱炒店編輯貼文道歉了

妻車禍驟逝！「白飯之亂」老闆獨養2兒　學廚原因曝

小孩超商摔破牛奶！家長拒賠嗆：在台北不用付錢

白飯之亂掀「台灣吃到飽」4亂象　鄉民直戳盲點

「全聯1神物特價」屌打好市多鮮奶！她秒搬4瓶

「最強吹哨者」劈3女直擊！　開房像演諜報片

不是@All！「LINE最討厭收到它」　全場抓狂了

白飯之亂懶人包！粉專4疑點控：老闆從頭到尾唬爛

他目睹「勾乾爹」進摩鐵！女友淚：錢太多離不開

穿比基尼王品鍋物1折！正妹帶家人衝了

「補飯」畫面曝！熱炒店老闆：兩鍋夠70人吃

UNIQLO「免費好康」被挖出

更多熱門

相關新聞

大陸抖音盜墾丁直播　網友舉國旗反制

大陸抖音盜墾丁直播　網友舉國旗反制

有網友在抖音平台發現，大陸湖北電視台的官方抖音「經視直播」播放台灣墾丁大街的即時影像，還在畫面上發布「屏東大地震」的假消息。有一位神秘網友看不下去，就在鏡頭前舉國旗反制，試圖讓對方把影片下架。

暑假飛東京「5天4夜機+酒」才2萬！　達人吃驚

暑假飛東京「5天4夜機+酒」才2萬！　達人吃驚

麻將變身競技賽「獎金百萬」超誘人！麻神電競天天比賽獎不完

麻將變身競技賽「獎金百萬」超誘人！麻神電競天天比賽獎不完

全家飛日本！達人排東京市區1日遊　超精實行程曝

全家飛日本！達人排東京市區1日遊　超精實行程曝

藥妝店驚見飛機杯貼「試用品」！老司機解惑

藥妝店驚見飛機杯貼「試用品」！老司機解惑

關鍵字：

林氏璧日本自助旅遊中毒者藥妝店直播帶貨遊客

讀者迴響

熱門新聞

南韓女諧星離世　享年30歲

NONO受害女輕生！獲救「腦袋還有血塊」未脫險

Toyz人妻新歡首發聲！台俄混血「核彈級半球照」超震撼

直擊Toyz吃火辣人妻！起底「新歡是13萬小模」

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

不沾鍋塗層列毒化物　全面禁用

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！

台中男帶夜店妹回家！脫光衣服卻變互毆

男星簽承諾書沒碰毒！　警察一抓全招片商氣炸

宥勝神隱3周「現身澳洲」被直擊

Toyz爆勾搭人妻！直播脫口「我們都是合意性交」

白飯之亂落幕？熱炒店編輯貼文道歉了

長科董座黃嘉能遭羈押禁見　早盤股價被摜至跌停

妻車禍驟逝！「白飯之亂」老闆獨養2兒　學廚原因曝

錢包哭哭！農曆六月「 4生肖」小心漏財

更多

最夯影音

更多
鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！
熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面