日本逛藥妝店！遇陸客扯嗓門「直播帶貨」他看呆　眾人狂嘆氣

▲林氏璧在日本藥妝店遇到帶貨的中國遊客。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

旅日達人林氏璧日前帶著一家人飛日本，在藥妝店看到令他大開眼界的一幕，原來是有中國遊客在店裡扯開大嗓門直播帶貨，「我忍住了想錄影的衝動，真的很像說書賣藥的。」就有網友表示反感，「整個破壞旅遊氣氛」、「連在仙台的扭蛋店都會遇到這種直播的」、「天啊！好掃興。」

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」表示，他在某間藥妝店的二樓閒逛的時候，遇到一位中國遊客，在店裡扯開大嗓門直播帶貨，聲音之大讓他開玩笑直呼，「我看整家店都聽得很清楚。」

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後來他回到一樓，女兒小狸跟他說，陸客在一樓已經先講了至少20分鐘才上樓，還說對方講得很生動，說到連女兒都想買了，「說什麼吃了這個沒有人不瘦的、不管你是薄皮兒嫩皮兒，什麼皮都有用（要捲舌）。」林氏璧說自己忍住想錄影的衝動，「真的很像說書賣藥的，令我大開眼界。」

他還在留言處透露，之前在大阪也曾「遇到過這樣一位說書帶貨的」，不過那一位比較小聲，「這位真的完全無視於周邊，進入自己的世界。」

貼文一出，不少網友覺得很擾人，「每次都被他們掃貨買不到東西」、「其實基本上日本的店家都禁止拍照攝影的。店員不管，應該是語言不通，無法溝通，所以縮起來，只能睜一只眼閉一隻眼」、「真的一點都不擔心會影響別人這種事」、「她們直播代購，還會帶簽字筆，直接寫客戶的名字，很誇張」、「個人覺得這樣妨礙其他人，也很吵。」

不過，也有人笑看這件事，「完全懂小狸，上次我在旁邊聽她們直播，聽到入神，聽到都覺得不買太可惜了」、「我是在百元商品店遇到……但沒有很大聲也沒有很精彩，當下只覺這行也蠻累的」、「之前就這樣了、大阪心齋橋的Uniqlo整層都在直播，見怪不怪，哈哈！」

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