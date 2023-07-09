消防好芒　南消二大楠西盛典芒果節創意防火宣導

▲台南市消防局第二大隊楠西分隊，在鹿陶洋江家古厝停車場結合區公所芒果節辦理「消防好芒」防火防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第二大隊楠西分隊，在鹿陶洋江家古厝停車場結合區公所芒果節辦理「消防好芒」防火防災宣導，不同以往沉悶宣導形式，9日將創意宣導方式與認識楠西芒果做結合，以芒果骰子讓民眾擲骰，透過擲骰子的趣味遊戲，使民眾多多認識楠西出產各種芒果品種及所對應芒果防火防災問題而獲得精美小禮物。

活動增加娛樂性，寓教於樂，讓民眾能深入了解防火防災知識，針對火災時應變逃生要領、滅火器操作使用方式、救護車資源使用、如何避免一氧化碳中毒、居家應裝設住宅用警報器、瓦斯逾期鋼瓶辨識、用火用電應注意事項、CPR教學、瞭解濃煙關門、小火快逃等避難逃生觀念等，提升民眾防火、防災相關知識，保障其生命財產安全。

第二救災救護大隊大隊長王騰毅指出希望在這個芒果節的活動中，鄉親朋友們在認識及享受芒果美味的同時，也能認識防火防災的知識，使心中常保憂患意識，便能遠離災禍，為居家生活更增添一份安心。

消防局長李明峯表示，如此具備文化及有創意的活動，都是市長黃偉哲鼎力支持的區塊，也因此吸引了許多民眾前來參加。於此，我們的防火宣導工作更是不能缺席，透過大型的活動，能夠將公共防災意識、個人居家防火意識，推廣到每個角落及每個人身上，以達到火災預防、居家安全的目的。